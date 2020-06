Sétif : 357 affaires de criminalité urbaine traitées

357 affaires de lutte contre la criminalité urbaine ont été traitées durant le mois de mai dernier par les services de la sûreté de wilaya de Sétif.

C’est ce qui ressort du bilan mensuel rendu public par la cellule de communication et des relations publiques de cette institution.

Le traitement d’autant d’affaires s’est traduit par l’arrestation de 523 personnes impliquées, dont 30 femmes, poursuivies pour différents crimes et délits, qui ont toutes fait l’objet de présentation devant les juridictions compétentes et donné lieu à la mise sous mandat de dépôt de 47 mis en cause. S’agissant des catégories visées et des préjudices causés, ce bilan mensuel fait ressortir un taux de 41,73% d’atteinte aux personnes, 14% pour les atteintes aux biens publics ainsi que 10,92% d’atteintes aux biens des personnes et près de 10% d’affaires ayant trait à des atteintes à l’économie nationale.

Sur un autre front, non moins important, inhérent au trafic de drogue, les services de la police judiciaire ont procédé durant cette même période au traitement de 70 affaires et arrêté 83 personnes mises en cause parmi lesquelles 13 ont été placées sous mandat de dépôt avec la saisie de près de 350 g de kif traité, 1.480 comprimés psychotropes et 8 flacons de même substance.

Les services de police, soucieux de préserver constamment la tranquillité des citoyens, appellent ces derniers à dénoncer tout acte ou autre agissement relevant de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et appeler sans hésiter le 15 48, le 17 ou le 104 destinés à la protection des personnes vulnérables.

F. Z.