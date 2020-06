Sétif : Une campagne céréalière prometteuse

La campagne céréalière s’annonce sous de bons auspices en dépit de données climatiques marquées cette année par un déficit de 200 mm par rapport à l’année dernière.

L’heure est aux toutes dernières retouches dans cette wilaya pour faire valoir sa vocation céréalière et entamer la campagne moissons-battages dans les meilleures conditions.

Le directeur des services agricoles, Akkouche Abdelmalek, qualifie la dernière campagne d’exceptionnelle.

Il indique que la campagne 2019-2020 sera une année salvatrice. Il est fait état d'un projet des grands transferts qui permettra d’irriguer 40.000 hectares et aller jusqu’à quintupler les rendements. Les précipitations enregistrés cette année n’auront été que de 277 mm avec pas plus de 95 mm en novembre, un mois de février pratiquement sec et 33 jours de gelée. Mais il y a eu l’impact positif des pluies d’avril. Depuis quelques jours, plus de 1.000 quintaux d’orge ont été collectés en attendant d’aller à la conquête de cette vaste superficie de près de 195.000 hectares emblavée cette année consacrant la part du lion au blé dur sur 128.000 hectares et 44.000 pour l’orge, le reste pour le blé tendre et l’avoine. Les prévisions de récoltes, toutes spéculations confondues, sont établies à 2.350.000 quintaux avec 1.770.000 quintaux pour le blé dur, 177.000 pour le blé tendre, plus de 347.000 pour l’orge et 48.000 quintaux pour l’avoine. Pour ce faire, «rien n’a été laissé au hasard et nous sommes prêts», ajoute notre interlocuteur qui indique que 15 points de collecte sont implantés à travers la wilaya, tous informatisés et équipés de caméras pour faire dans la transparence et rassurer les agriculteurs.

Sur le terrain, 730 moissonneuses-batteuses, dont 52 appartenant à la CCLS qui les mettra à la disposition de fellahs, seront à l’œuvre, alors qu’une imposante campagne de sensibilisation contre les feux de récolte est menée à tous les niveaux.

«J’appelle les agriculteurs à ouvrir des comptes bancaires pour faciliter les versements et éviter d’enfreindre les gestes barrières en cette période de pandémie», conclut le directeur des services agricoles.

F. Zoghbi