Bordj Bou-Arréridj : Lancement de la campagne moissons-battages

La cérémonie officielle du lancement de la campagne moissons-battages a eu lieu, hier à la ferme-pilote Fatmi, située dans la commune d’Aïn Taghrout, à proximité du barrage d’Aïn Zada.

Le wali Benmalek Mohamed a rappelé que l’agriculture est la première vocation de la wilaya réputée pour sa céréaliculture.

Malgré une faible pluviométrie, de bonnes prévisions de récoltes sont annoncées grâce à la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées par la réussite de la saison agricole et l’apport de l’irrigation qui a touché 3.000 hectares, selon lui.

«Nous nous attendons à la meilleure récolte dans ce domaine depuis 5 ans», a-t-il indiqué, en déclarant que tous les moyens nécessaires pour la réussite de la campagne ont été mobilisés avec la réception de 8 moissonneuses- batteuses et 437 engins de différents types.

Il a rassuré les paysans de la disponibilité des capacités de stockage qui dépassent 2 millions de quintaux, rappelant que la wilaya a un statut régional pour ce qui est de l’entreposage des céréales, et il a insisté sur l’observation des règles de sécurité pour éviter les incendies. Une campagne de sensibilisation a été lancée auprès des paysans pour lutter contre ce phénomène qui provoque chaque année d’énormes pertes.

Des réunions ont été tenues avec la direction des services agricoles, la Chambres d’agriculture, le service des forêts, l’Union des paysans et la Protection civile pour prendre les dispositions nécessaires pour prévenir ce risque. «Nous avons mis à profit la réunion pour les sensibiliser sur les dangers du coronavirus et le port de moyens de protection», dit-il.

Il y a eu aussi l'encouragement à ouvrir des comptes bancaires pour éviter les chaînes habituelles devant les banques pour bénéficier des crédits RFIG et Ettahadi qui sont alloués aux paysans pour les aider à financer les différentes opérations dans le cadre du dispositif de lutte contre la propagation de la maladie.

La wilaya compte une surface agricole utile de 245.754 hectares et a consacré 78.270 hectares à la production des céréales.

C’est le blé dur qui fait la réputation de la wilaya avec notamment la variété Mohamed-Belbachir avec 57.700 hectares, dont la production attendue est de l’ordre de 807.800 quintaux. 5730 hectares sont ensemencés en blé tendre avec une production prévisionnelle de 85.950 quintaux.

La récolte d’orge devra atteindre 228.800 quintaux et celle de l’avoine devra dépasser les 9.000.

La production globale devra être au-dessus du million de quintaux : un record qui n’a pas été atteint depuis des années.

La wilaya s’est fait connaitre ces dernières années également grâce à la production des viandes rouge et blanche et du lait.

