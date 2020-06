Prorogation du débat sur la constitution : Une réelle volonté d’aboutir à un texte consensuel

Le ministre conseiller à la Communication et porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a déclaré, mardi, qu’il y a possibilité que le débat sur la mouture de la Constitution soit prorogé. Cette décision est motivée par la demande de plusieurs partis politiques, personnalités nationales et associations civiles.

Selon Redouane Bouhidel, enseignant universitaire et politologue, la prolongation des délais, fixés initialement au 30 juin, s’inscrit en droite ligne avec l’objectif de l’amendement de la Constitution, «qui n’est pas limitée dans le temps et qui ne vise pas l’élaboration d’une constitution pour une période précise».

«C’est une constitution d’État ou plutôt du peuple, d’où la nécessité d’élargir le débat à d’autres acteurs qui vont adhérer au débat», a-t-il assuré. Il a relevé qu’il y a déjà un consensus sur la nécessité de la révision de la Constitution.

«Cela a été exprimé par les candidats à la dernière présidentielle et par la société civile», a-t-il rappelé.

Le politologue a mis l’accent sur l’impact de la pandémie de Coronavirus et le confinement sanitaire, «qui n’ont pas été sans conséquences sur le déroulement des débats». Il a expliqué que la déclaration du porte-parole de la présidence fait ressortir l’existence de nouvelles propositions, d’où la nécessité de prolonger le débat. En outre, il a signalé que le référendum ne presse pas. «Le projet final n’est pas encore prêt et le temps sera exploité pour l’enrichissement de la mouture, suite, notamment, à la polémique sur certaines dispositions». Bouhidel a soutenu que la mouture est soumise au débat, comme l’a souligné le président de la République. «Il faut enrichir le projet, notamment les dispositions relatives aux libertés et à la séparation entre les pouvoirs», a-t-il dit. Selon lui, le prolongement des délais va permettre de combler certaines failles et erreurs signalées, mais aussi mieux éclairer l’opinion publique.

Car, dit-il, «il ne s’agit pas de la Constitution du pouvoir ou du Président Tebboune, mais une Constitution pour l’Algérie pour un nouveau régime politique. Cela a été souligné par le porte-parole de la présidence qui assure que le dernier mot revient au peuple».

En outre, la présidence de la République a exprimé son soutien au Comité d’experts chargé de l’élaboration des propositions. «C’est un comité technique. M. Laraba n’est que le président de ce comité qui est composé d’experts reconnus», a-t-il assuré. Bouhidel a, par ailleurs, plaidé pour une «stratégie de communication sur l’avant-projet de la Constitution afin d’éviter des polémiques qui peuvent entraver et désorienter les débats constructifs sur la question», a-t-il insisté. Selon lui, les déclarations du porte-parole de la présidence viennent recadrer le débat sur ce projet vital pour la nation. «Un consensus sur la mouture est l’objectif, le message est clair», a-t-il soutenu.

Indicateur de renforcement des mécanismes du dialogue

De son côté, Slimane Laâradj, enseignant universitaire et politologue, a estimé que «si la présidence de la République a répondu favorablement à la demande de prolonger les débats, cela constitue un indicateur de la volonté de l’État d’aboutir à une constitution consensuelle».

«Le Président Tebboune a assuré que la mouture n’est qu’un avant-projet», dit-il, précisant que «le consensus s’oppose au principe de l’individualisme, d’où la volonté d’élargir le débat à d’autres acteurs sans exclusion, mais dans un cadre constructif». Le politologue est revenu aussi sur l’appel au dialogue, réitéré par la présidence de la République. «Le message était clair et direct, mais il nécessitait des mécanismes. Je pense que la prolongation des délais des débats constitue l’un des mécanismes efficaces pour la promotion du dialogue», a-t-il noté.

Le Pr Laâradj a soutenu que «ce sont des messages rassurants, notamment dans le contexte actuel marqué par une polémique sur l’identité. Le président de la République avait assuré, lors du lancement de l’avant-projet de la Constitution, la préservation des constantes nationales.

Cet engagement a été réitéré mardi, d’où la nécessité du renforcement des mécanismes de la démocratie». Rachid Grim, politologue, relève que l’amendement de la Constitution est une promesse électorale du président de la République. «Il a tenu cette promesse, à travers la mise en place d’un comité d’experts chargé de l’élaboration de propositions soumises au débat». «Il y a des avis divergents sur le contenu, certains soutiennent les dispositions, d’autres les rejettent. En outre, certains, qui disaient non, ont décidé d’adhérer au débat. Je pense que c’est déjà une chose positive pour le Président qui aspire à un consensus», a-t-il dit.

Pour sa part, le politologue Abderrahmane Bencheriet, également enseignant universitaire, a soutenu que «la décision de prolonger les débats est une bonne chose, suite notamment à la polémique qui a marqué le débat sur les questions d’identité». «Un nouveau délai va permettre un apaisement, car la durée est importante et décisive, d’autant qu’il s’agit d’une loi fondamentale suprême qui nécessite un débat dans la sérénité et la sagesse, loin des provocations et surenchères».

Pour lui, «des dérapages ont été enregistrés, à travers de déclarations concernant des composantes fondamentales de l'identité nationale, qui ont eu un impact négatif sur le climat général des débats». «Suite à quoi, le comité d’experts aurait reçu plusieurs propositions d’amendements et de corrections, d’où la demande de proroger les délais», a-t-il dit.

Neila Benrahal