FFS : Congrès extraordinaire les 9 et 10 juillet

La tenue de ce congrès, initialement programmée les 10 et 11 avril, avait été reportée à cause de la crise sanitaire du coronavirus qui ne permettait pas les grands rassemblements, rappelle le communiqué, signé par le Premier secrétaire national du parti, Hakim Belahcel.

Le Premier secrétaire national du FFS et la Commission de préparation du congrès national (CPCN) «ne ménageront aucun effort pour réunir les meilleures conditions d'organisation d'un congrès national rassembleur et faire de cet événement une grande victoire pour le parti et le pays», ajoute la même source.

«Le succès des travaux de ce congrès sera assuré par l'engagement et la mobilisation des congressistes et des militants du FFS à travers le pays. A cet effet nous vous appelons à œuvrer activement au niveau des fédérations et des sections pour apporter votre contribution et votre soutien à la CPCN», conclut le communiqué.