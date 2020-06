Le projet de révision de la constitution en débat à Sétif : Concertation pour un large consensus

C’est dans la transparence et un climat marqué par l’intérêt de tous ceux qui se trouvaient dans la grande salle de la maison de la culture Houari-Boumediène où toutes les mesures de prévention, notamment le port de la bavette de protection et la distanciation sociale, étaient mises en œuvre, que s’est tenue hier une imposante journée d’étude consacrée à la révision du projet de la Constitution.

Cette rencontre était organisée par des membres de l’ancienne direction de campagne du Président Tebboune au niveau de la wilaya de Sétif, dont le directeur Ali Djaafar Touffik et Assia Betchine chargée de communication. Plusieurs experts et universitaires de haut rang se sont penchés sur les amendements apportés au projet.

Intervenant à l’ouverture de cette journée, en présence de nombreux invités du mouvement associatif et de la société civile, Assia Betchine a exprimé ses remerciements au président de la République pour le respect et la mise en œuvre de ses engagements électoraux, soulignant dans ce contexte l’importance que revêt le projet de texte fondamental et l’impact qu’il produit dans la construction de l’Algérie nouvelle dans une stratégie fondée sur une large concertation.

«Notre pays vit une nouvelle ère, forte de nombreux acquis qui permettront de construite la nouvelle Algérie», soulignera, de son côté, Ali Djaafar Touffik. Il relève l’impact produit par le 22 février date où le peuple algérien a investi la rue pour exprimer ses préoccupations et ses aspirations. Il a rendu un vibrant hommage à l’ANP qui est restée aux côtés du peuple et à tous les services de sécurité pour les efforts consentis. Il appellera tous les présents à contribuer pleinement au débat.

Les débats ont été marqués par des idées et autres propositions qui feront l’objet de recommandations au terme de cette journée. Le Pr Rédha Chouadra se penche sur «l’exposé des motifs et les principes régissant la société», Djemai Boutchicha traite du volet des «droits fondamentaux, des libertés publiques et les devoirs», le Dr Nacerdine Mameri aborde «l’organisation et la séparation des pouvoirs».

La journée s’est poursuivie avec trois autres interventions, celle du Dr Amor Hatatache sur «les institutions de contrôle», du Pr Dradra Redha sur «les institutions consultatives» et du Pr Nabil Ait Chaalal sur «les dispositions transitoires».

F. Zoghbi