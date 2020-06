RUSSIE : Allègement des mesures, fin du confinement à Moscou

Dans une allocution télévisée, le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine a annoncé la levée dès mardi du système «d'auto-isolement» à domicile et du régime de laissez-passer obligatoires pour tous les Moscovites, y compris les personnes âgées ou malades.

«Moscou reprend son rythme de vie normal. Toutes les principales restrictions seront levées en juin, à condition que la sécurité épidémiologique et les mesures sanitaires soient préservées», a-t-il déclaré. Le confinement avait été décrété fin mars. De son côté, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a annoncé la levée partielle de la fermeture des frontières, en particulier pour les Russes ayant un motif sanitaire ou professionnel. Il n'a pas précisé de date pour cette mesure. Les salons de coiffure et de beauté, les cliniques vétérinaires et les agences de recrutement ont repris le travail mardi. Puis à partir du 16 juin, ce sera au tour des terrasses de rouvrir, ainsi que des bibliothèques, des salles d'exposition et des musées. Tous les restaurants, les piscines, les clubs de sport et les terrains de jeux pourront ensuite rouvrir à partir du 23 juin.