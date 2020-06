Messaoud Belmabri, président du syndicat national algérien des pharmaciens d’officine : «Le contrôle et la conformité des masques, une nécessité»

Entretien réalisé par : Kamélia Hadjib

El Moudjahid : Quelle est l’importance du port de masque ?

Messaoud Belmabri : L’obligation du port du masque est une mesure salutaire qui permet de protéger contre la transmission et la propagation de la Covid-19 surtout avec le déconfinement. Les gens vont sortir et seront plus nombreux dans les lieux publics, d’où la nécessité de se protéger de la meilleure façon possible non seulement en respectant les gestes barrières de distanciation physique notamment, mais aussi par le port du masque qui est indispensable. Le rendre obligatoire est tout à fait logique et cette mesure va beaucoup aider dans la lutte contre la Covid-19.

L’Algérie a été parmi les premiers pays à rendre cette mesure obligatoire. Votre avis ?

Face à la Covid-19, les gouvernements et les experts ne savaient pas comment agir. Au début de l’épidémie, on disait même que le port de masque n’était pas indispensable. Par la suite, les experts ont changé d’avis. Avec les expériences un peu partout dans le monde, son port a été rendu systématique ou obligatoire du fait qu’il empêche la propagation du virus. L’Organisation mondiale de la santé vient de préconiser l’obligation du port de masque. En Algérie, on l’a appliqué bien avant dans un souci d’assurer une meilleure protection à la population.

Qu’en est-il de la disponibilité des masques ?

Pour la disponibilité des masques, on peut dire que les choses s’améliorent. Certes, au début de l’épidémie, il y avait une crise et un manque sensible, pas seulement localement mais au niveau mondial. A présent, il y a beaucoup d’initiatives, même s’ils sont de différents modèles et avec différents tissus en coton, popeline ou bien polypropylène. Ces masques alternatifs assurent une protection contre le coronavirus et freinent sa propagation. Pour les masques chirurgicaux, il y a beaucoup d’industriels spécialisés qui assurent de mieux en mieux leurs disponibilités.

Quelles sont les mesures prises pour assurer la disponibilité et l’accessibilité des masques ?

Parmi les mesures prises, il y a eu la décision de l’État de dispenser de TVA tous les dispositifs de protection qui servent à la lutte contre la Covid. La loi de finances complémentaire 2020 atteste que la TVA ne sera pas appliquée pour les dispositifs de protection. Ça s’est immédiatement répercuté sur les prix. Nous avons remarqué depuis quelques jours une baisse significative des prix des masques. Il faut savoir que la TVA, c’est 19%. Donc, la valeur de la TVA augmente au fur et à mesure puisque elle est appliquée sur le prix de vente pas sur le prix d’achat initial. Au début de l’épidémie, les prix des masques alternatifs variaient entre 50 et 75 dinars l’unité, maintenant on les trouve entre à 30 à 35 dinars. On parle de masque sortie usine à 25 DA. Actuellement, on trouve des masques alternatifs dont le prix varient de 40 à 50 dinars et des masques chirurgicaux qui coûtent entre 70 et 80 dinars l’unité.

Qu’en pensez-vous sur la commercialisation des masques ?

Par rapport à la commercialisation des masques au niveau des différents points de vente, nous, en tant que pharmaciens d’officines, insistons sur le fait que c’est un dispositif médical et que dans un souci de garantie de qualité et de traçabilité et de la sécurité du produit mais aussi de respect de la chaîne de commercialisation, il serait souhaitable que ces dispositifs restent dans le circuit pharmaceutique.

Nous saisissons l’occasion pour appeler l’Etat à réglementer sa commercialisation et nous attirons l’attention du citoyen que les masques vendus au niveau des quincailleries sont tout simplement des masques anti-poussière. Leur taux de filtration est de 5% contre 50% à 95% pour les masques chirurgicaux. Ils ne présentent aucune garantie. Les masques anti-poussière filtrent les poussières pas les bactéries et les virus.

Pouvez-vous nous éclairer quant à la bonne utilisation des masques ?

La durée de vie des masques varie selon la qualité de tissu utilisé. Ceci engage les fabricants. Il y a ceux qui disent que mon masque est lavable cinq fois d’autres préconisent l’utilisation des masques pendant une semaine.

Ce sont des informations pas très sûres. Il faut des tests de laboratoire pour confirmer la durée de vie des masques dits alternatifs. Ce qui est connu habituellement, c’est que le masque chirurgical est d’une durée de vie de 4 à 5 heures lorsqu’il est porté de manière continue. On trouve actuellement sur le marché une multitude de modèles de masques. Il faudrait justement penser à contrôler ses modèles qui sont commercialisés et vérifier leur conformité.

Que pouvez-vous nous dire sur l’efficacité du port de masque alternatif ?

De nombreuses expériences ont démontré que le port de masques alternatifs donne de meilleurs résultats observés en matière de limitation de propagation du virus. Pour sensibiliser le grand public sur l’importance du port du masque, le Snapo a pris l’initiative, avec l’Union nationale des opérateurs pharmaceutiques et l’ Association de distributeurs pharmaceutiques en Algérie, à travers l’impression de 50.000 affiches de sensibilisation sur l’importance et l’utilité du port du masque avec des explications pédagogiques pour inciter les citoyens à le porter car il constitue un moyen sûr pour se prémunir contre une éventuelle contamination et éviter par la même la diffusion de la maladie par les voies aériennes.

K. H.