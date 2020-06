Masque de protection : l’APOCE milite pour une bavette à 15 DA

C’est ce qu’a souligné à El Moudjahid, le président de l’Association pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement (APOCE).

Mustapha Zebdi a indiqué que tout le monde doit s’impliquer dans la fabrication des bavettes. «La fabrication en grande quantité des masques veut dire qu’il y aura une meilleure protection de la population. En tant que mouvement associatif qui contribue à l’effort national visant à assurer la protection de la santé du citoyen, nous ne sommes pas contre le fait qu’il y ait des ateliers de confection de ce produit. Cependant, la fabrication des bavettes doit avoir lieu dans des endroits stérilisés», a-t-il estimé, affirmant qu’il s’agit d’un outil de protection qui nécessite une manipulation «rigoureuse» et le respect des conditions d’hygiène dans un endroit approprié.

Il a rappelé l’accord de partenariat signé récemment par son organisation avec le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels pour fabriquer et distribuer gratuitement les masques. «Nous avons choisi la wilaya de Tipasa comme expérience pilote, deux centres de formation professionnelle y ont été ouverts, avec une vingtaine de volontaires et une capacité de production de 1.000 masques par jour», a-t-il révélé en faisant part de l’existence d’une autre expérience réussie à Djanet.

Il dira que l’APOCE va continuer sur cette même cadence dans cette démarche en généralisant cette opération pour atteindre dans les prochains jours dix autres wilayas. Il s’agit notamment de Mila, Skikda, Oran et Ain-Temouchent, Bordj Bou-Arréridj, Ain-Defla, Adrar et Ouargla. «Nous essayons de toucher différentes régions du pays. C’est une nouvelle expérience pour nous. Si la production en matière de bavettes est forte, nous allons cibler les nécessiteux et les démunis», a indiqué Zebdi.

Pour ce qui est du prix, il dira que les entreprises qui se sont lancées dans la fabrication doivent être rationnelles et logiques. «Nous avons calculé le coût de revient d’une bavette jetable à 5 DA avec une main-d’œuvre gratuite et l’infrastructure du ministère de la Formation professionnelle», a-t-il avancé, ajoutant que pour le masque réutilisable, son prix n’a pas encore été évalué. «Notre organisation a demandé de plafonner le prix de la bavette. Nous sommes prêts à contribuer pour faire une étude sur le prix de vente de la bavette», a noté le président de l’APOCE qui estime que le prix des masques jetables ne doit pas dépasser 15 DA. Il a également indiqué que son organisation a demandé que la vente des masques soit au niveau des pharmacies. «Nous avons constaté que les masques sont vendus dans les épiceries, ce n’est pas normal, la bavette n’est pas moins importante que le gel hydroalcoolique, dont la vente se fait exclusivement au niveau des pharmacies». Celui que ne respecte pas cette mesure ne porte pas atteinte uniquement à sa santé mais à tout son entourage.

De son côté, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a indiqué que plus de 200 ateliers ont commencé la fabrication des bavettes au niveau national. «Ils sont répartis dans les 48 wilayas avec une moyenne de production de 500.000 unités par jour», a révélé Hadj Tahar Boulenouar, estimant le prix de la bavette entre 30 et 35 DA.

Kamélia Hadjib