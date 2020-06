Transport ferroviaire : La SNTF se prépare à la reprise

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a indiqué, hier dans un communiqué, que la reprise du trafic du transport

de voyageurs sera annoncée au moment opportun par les pouvoirs publics.

«Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et réseaux sociaux, la reprise du trafic du transport de voyageurs sera annoncée au moment opportun par les pouvoirs publics», a précisé le communiqué.

La SNTF est, quant à elle, «engagée en ce moment dans une vaste préparation du programme de transport et du dispositif des mesures préventives de sécurité sanitaires», a-t-elle ajouté.

La SNTF envisage de mettre en place un plan de gestion des flux de voyageurs dans le respect des mesures de prévention. Les dirigeants de la SNTF prendront les mesures nécessaires pour imposer le respect des gestes barrières, comme l'interdiction d'accès à la gare et aux trains à toute personne ne portant pas de bavette. Ainsi, des agents seront mobilisés à l'entrée des gares, des quais et dans les wagons, pour veiller au respect de cette consigne. Les responsables de la SNTF prévoient également la distribution de gel hydro-alcoolique, ainsi que des marquages au sol afin de garantir le respect de la distanciation physique, notamment devant les guichets, à l'intérieur des wagons et dans les gares, pour mieux gérer les flux des voyageurs. Les opérations de désinfection quotidienne des trains et des espaces à l'intérieur des gares sont également envisagées.

Un levier du développement économique et social

Lakhdar Yedroudj, expert en analyse statistique, explique que le transport représente un des piliers fondamentaux du développement durable et de la prospérité de tout pays et un facteur déterminant dans le développement économique. L’Algérie dispose d’un certain nombre d’atouts qui font du pays un marché à fort potentiel.

Afin de rendre ce secteur plus performant et plus efficace dans sa contribution au développement économique, l'expert estime que «le potentiel technologique pourrait constituer une valeur ajoutée pour l'amélioration de l'environnement lié à la logistique du transport des voyageurs et des marchandises». Le secteur du transport ferroviaire a connu, ces dernières années, un développement remarquable porté par la volonté des pouvoirs publics de désenclavement et d'assurer une croissance économique et sociale équilibrée. Il cite les 4,2 millions de tonnes de marchandises transportées sur le réseau ferroviaire dépassant 5.000 km, dont près de 4.000 km en exploitation.

Le pays dispose du 2e plus grand réseau ferroviaire du continent africain et les autorités prévoient d'augmenter le réseau de plus de 8.500 km de voies afin d’atteindre 12.500 km à l'horizon de 2025.

Il faut rappeler que dans le contexte de la crise sanitaire, la SNTF a subi des pertes importantes estimées à 50% de son chiffre d'affaires, en raison de suspension du transport des voyageurs, suite aux mesures prises contre la propagation du coronavirus. Cependant, grâce au transport de marchandises, qui est une activité économiquement rentable, la SNTF a pu limiter les pertes. En dépit de la conjoncture difficile et exceptionnelle que traverse le pays en raison de la propagation de la Covid-19 et de son impact en termes de suspension temporaire du transport public, la SNTF poursuit le transport des produits, particulièrement les carburants, les céréales, les conteneurs et les produits miniers.

À quelques jours de début de la deuxième phase de déconfinement, les spécialistes insistent sur le strict respect des mesures de prévention sanitaire sur les lieux de travail.

Tahar Kaidi