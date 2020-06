Investissement dans le Sud : Évaluation du potentiel agricole disponible

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a présidé, lundi à Alger, une réunion conjointe consacrée à l'examen des voies et moyens d'évaluation des capacités naturelles et agricoles disponibles pour l'investissement dans les régions du Sud, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette réunion, à laquelle ont participé des représentants des ministères de la Défense nationale, de l'Énergie, des Ressources en eau et de l'Agence spatiale algérienne (ASAL), et du Bureau national d'études pour le développement rural (BNEDER), ainsi que des cadres du secteur, des experts et des spécialistes, il a été décidé de créer un groupe de travail interministériel chargé d'étudier et d'identifier les ressources naturelles des terres et des eaux, ainsi que les ressources énergétiques disponibles pour l'exploitation et l'investissement dans le Sud.

À cette occasion, M. Omari a indiqué que l'Algérie regorgeait de capacités importantes dans le Sud, dont la valorisation permettra d'augmenter les capacités de production de l'agriculture industrielle stratégique et de créer les postes d'emploi et la richesse.

Le ministre a en outre relevé la nécessité de renforcer la coordination et la concertation entre les secteurs concernés afin de concrétiser cet objectif auquel les pouvoirs publics attachent une grande importance.