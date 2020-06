Irrigation agricole : Un comité interministériel pour le développement de l’agriculture saharienne

Ledit arrêté a été signé par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, et le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, lors d’une rencontre de concertation organisée par les deux ministères, en collaboration avec le ministère délégué, chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, et ce dans le cadre des efforts visant l’extension des surfaces irriguées dans les wilayas du Sud.

Parmi les missions confiées à de ce comité, la mise en œuvre des décisions prises, notamment en ce qui concerne la délimitation des nouveaux périmètres agricoles, l’évaluation des ressources en eaux souterraines et la mise en place d’un système permettant leur exploitation.

Le comité veillera également à la mise en œuvre du programme de raccordement des infrastructures hydrauliques de base aux réseau électrique et la définition des difficultés entravant l'application de ce programme, avec la proposition de solutions pratiques pour accélérer la réalisation des projets tracés, ainsi que la mise en place d’un système informatique sur l'agriculture saharienne entre les deux secteurs.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a indiqué que cette réunion de coordination avait pour objectifs, l’évaluation et l’examen des potentialités disponibles dans les régions du Sud et des Hauts- Plateaux en matière de foncier agricole et de ressources en eau indispensables pour la réalisation des grands projets d’investissement.

Vu les nombreux acquis et réalisations et les différents enjeux qui se posent au secteur de l’Agriculture et du Développement rural, sur les plans économique et climatique, les deux secteurs œuvrent à l’extension de la surface des terres irriguées et à l'appui des investissements, notamment dans les filières et branches stratégiques et l’agro-industrie.

Le secteur de l’Agriculture aspire, dans le cadre du plan du gouvernement, à la modernisation d'une agriculture basée sur la promotion de l’investissement privé et l’intégration de l'agro-industrie et de l’économie du savoir, tout en assurant la sécurité alimentaire et en limitant les importations au maximum, outre la promotion des exportations des produits agroalimentaires afin de contribuer à la diversification de l’économie nationale.

De son côté, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a salué les efforts consentis par les cadres et tous les agriculteurs, en vue de développer l’agriculture et d’assurer la sécurité alimentaire du pays, ajoutant que cette rencontre de concertation visait essentiellement à développer le secteur de l’irrigation agricole dans son volet relatif à la mobilisation des ressources en eau via les puits profonds afin de soutenir la production agricole au niveau des wilayas du sud.

Près de 70% des eaux mobilisées à l’échelle nationale, soit plus de 7 milliards m3, dont 4,7 milliards m3, proviennent des eaux souterraines, ce qui a permis l’irrigation de 1.400.000 hectares, a-t-il précisé.

Les surfaces agricoles des wilayas du Sud dépassent actuellement les 400.000 hectares, irriguées essentiellement à partir des eaux souterraines, soit 30% de la surface globale irriguée actuellement à l’échelle nationale.

Il a ajouté que les efforts de mobilisation des ressources hydriques et la lutte contre les changements climatiques doivent être accompagnés d'un programme de vulgarisation des nouvelles techniques d’irrigation et d'une meilleure organisation de l’activité agricole, pour assurer une meilleure maîtrise des infrastructures réalisées et des ressources en eau.

Il a affirmé, dans ce contexte, la nécessité de remplacer les anciens procédés traditionnels utilisés dans l'agriculture par de nouvelles techniques modernes, soit la transition vers la technique (agriculture 2.0) dictée par l'époque actuelle et les moyens offerts.

Il a rappelé le bond qualitatif enregistré dans les wilayas du Sud en termes de contribution à la couverture des besoins nationaux en production agricole, et ce grâce à l’extension de la surface agricole irriguée qui a connu, depuis l’année 2000, une hausse, estimée à 200.000 hectares, soit une moyenne de 10.000 hectares/an.

Il a ajouté que ce bilan positif avait été réalisé, grâce à l’appui important de l’État des opérations de forage des puits au titre du plan national de développement agricole, citant 18.000 opérations de forage et 70.000 puits.

En dépit des résultats importants réalisés, des lacunes sont, toutefois, à déplorer vu leur impact négatif sur les ressources disponibles, dont la faible utilisation des systèmes économes en eau et l’utilisation individuelle des puits (80%) et l'absence de la prise en charge de l’assainissement sanitaire en vue de préserver les terres agricoles.

Pour sa part, le ministre délégué, chargé de l'Agriculture saharienne et des Montagnes, Foued Chehat, a salué la création de ce comité qui veille à mobiliser les ressources en eau en faveur de l’agriculture saharienne, ajoutant que ce jalon est de nature à créer un nouveau mode d’agriculture dans le Sud, à l’instar de la culture de la canne à sucre et du tournesol.