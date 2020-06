Benketira Nadira, présidente de l’association Graine de paix : «La question des violences faites aux femmes nous interpelle»

Entretien réalisé par : Amel Saher

Si le confinement est conçu comme l’une des mesures principales pour endiguer la pandémie du coronavirus, il n’en demeure pas moins qu’il a constitué un facteur d’aggravation des violences à l’égard des femmes partout dans le monde. L’Algérie n’a pas échappé à cette sinistre réalité, illustrée par des chiffres effrayants des cas de féminicide durant les trois derniers mois. Dans cet entretien, la présidente de l’association Graine de paix, Mme Benketira Nadira, tire la sonnette d’alarme.

El Moudjahid : En tant qu'association œuvrant pour la paix et la lutte contre toute forme de violence, vous êtes sans doute interpellée par la montée des cas de femmes victimes de violences pendant le confinement…

Mme Benketira : L'association est créée en 2014 pour mettre en œuvre des dispositifs de prévention de tous types de violences à travers des outils interactifs qui attirent les jeunes. Cela leur donne un rôle actif dans leur environnement. Dans le contexte que nous vivons depuis l'apparition du Covid-19 et les mesures de confinement, nous avons dû nous adapter pour agir. La question des violences faites aux femmes nous interpelle et fait partie de nos interventions entant qu'acteurs de la société civile, sachant que le confinement exacerbe les situations de tensions intrafamiliales. A cause de la pandémie, l'intervention des tiers est difficile et du coup, les victimes se retrouvent seules face à leurs agresseurs.

Y a-t-il une coopération avec d'autres associations ou institutions pour freiner cette violence et y a-t-il assistance aux victimes, notamment sur le plan psychologique ?

La coopération et la solidarité sont des valeurs de base de notre association. Nous nous sommes rapprochés des associations qui sont directement en lien avec les victimes afin d'avoir un aperçu sur le nombre d'appels d'aide en cette période. Le réseau Wassila et l'association FARD d'Oran sont les principales structures sur le territoire national qui militent pour l'évolution des droits des femmes et la prévention des violences conjugales. Elles enregistrent une légère augmentation des appels en lien avec les violences (soit 10%). Un numéro a été mis à disposition depuis 21 mars 2020. On reçoit entre deux à trois appels/jour. Les associations ont répertorié 18. Cela ne recouvre pas la réalité, puisque nombre d'autres cas ne sont pas signalés. Les autorités publiques ne communiquent plus les statistiques relatives aux violences contre les femmes depuis 2013. Nos écoutantes expliquent qu’il n’y a pas particulièrement plus d’appels qu’avant le confinement. Louisa Aït Hamou, membre du réseau Wassila, souligne que cela ne veut pas dire que le nombre de violences a baissé mais que les femmes ont plus de mal à prendre le téléphone car elles sont en permanence en présence de leurs bourreaux.

L'Algérie est dotée de lois protégeant les femmes contre la violence. Est-ce suffisant en l'absence d'un travail de sensibilisation au sein de la société ?

Depuis quatre ans, nous sommes engagés dans le projet Bastaprojec qui traite des violences faites aux femmes et des violences liées au genre afin de former des jeunes animateurs et animatrices en les dotant de toutes les informations et des outils nécessaires pour mener des campagnes de sensibilisation et de lutte contre ce phénomène. Notre stratégie se base sur la formation, l'information et la sensibilisation du grand public, principalement les enfants et les jeunes dans les structures éducatives et universitaires. La prévention en amont et l'éducation du jeune public restent notre champ de bataille, car nous estimons que si les enfants sont élevés sur les principes du respect de la justice et de l'égalité tout en apprenant les habilités psychosociales, il y a de grandes chances qu'ils grandissent avec les valeurs de la paix et du vivre ensemble.

Dans un registre général, quel est votre programme d'action et quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment ?

A l'occasion de la Journée du vivre ensemble en paix, célébrée depuis trois ans le 16 mai, nous lançons tout un programme d'animation en live pour faire connaitre ce qu'est le vivre ensemble en paix, les principes de la communication, les outils de gestion de conflits et la médiation avec un point focal sur le phénomène des violences faites aux femmes.

Il y a des séances en live sur les réseaux sociaux afin de traiter du sujet et surtout permettre la verbalisation des maux et déconstruire les préjugés. Ces lives sont conçus et animés par une jeune équipe d'animateurs et animatrices engagés qui, à chaque séance, mènent un débat interactif avec le public tout en proposant des quiz, des questions-débats et des témoignages de personnalités qui ont marqué leur temps par leur engagement au profit de la cause féminine.

A. S.