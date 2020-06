Association SahariyenNe de Béchar : Les enfants à l’honneur

Après ses multiples activités de solidarité qu’elle n’a cessé d’entreprendre depuis l’instauration du confinement sanitaire, la jeune association «Sahariyenne» se tourne à présent vers les enfants des différents quartiers de la ville de Béchar ainsi qu’à travers certaines communes de la wilaya, pour leur apporter des moments de détente et de joie, en ces moments de confinement et grâce à un programme d’activités culturelles, concocté à leur intention, entre chants et musique, jeux acrobatiques, clown, etc. animés par des artistes, et dans le respect des mesures de confinement sanitaire, puisque tous les bambins sont invités à regarder ces spectacles à partir de leurs fenêtres ou leurs balcons. Les quelques-uns invités à prendre part à des jeux le font dans le respect des mesures de prévention, dont port de bavette et distanciation obligatoires. Une action très bien accueillie aussi bien par ces enfants que par leurs parents, qui y voient effectivement une initiative à saluer, dans la mesure où elle ne peut qu’apporter une bouffée d’oxygène et une distraction à leurs enfants. Il convient de rappeler que depuis le début de la pandémie, la jeune association «Sahariyene» n’aura, en aucun cas, cessé de marquer sa présence sur le terrain, avec tout d’abord ses multiples opérations de désinfection et de nettoyage de différents espaces publics et de certaines structures, notamment fréquentées par les citoyens et n’utilisant pour cela que ses propres moyens matériels, avant d’entreprendre au courant du mois sacré du ramadhan plusieurs actions de solidarité, à l’égard des familles les plus démunies, mais aussi des personnes que le confinement sanitaire aura obligées à suspendre leurs activités quotidiennes, entre chauffeurs de taxi, journaliers, coiffeurs et autres, sans oublier bien entendu les artistes. Des opérations de solidarité qu’il conviendrait également de saluer et entreprises à l’égard des médecins, des praticiens de la santé et de tout le personnel de l’hôpital Tourabi-Boudjemaâ, que l’association aura tenu à honorer à plusieurs reprises, marquant ainsi sa compassion et son soutien, pour leur présence en première ligne de lutte contre la Covid-19.

Ramdane Bezza