Scooters et motocycles : Deux-roues, mille imprudences

Les Algériens ne cachent plus leur engouement pour ces engins, à l'allure de découverte pour certains, de réconciliation avec un phénomène taxé comme étant «déjà vu», certes, mais d'une efficacité sans égale, comparés aux moyens de transport classiques, pour d'autres.

Les deux-roues gagnent du terrain d'année en année, tant en termes de ventes que d’alternative, au point de voir beaucoup de commerçants recourir à cette solution pour assurer la livraison des commandes à distance, notamment en cette période marquée par la Covid-19. En effet, quoi de plus normal, de nos jours, que de voir des hommes, pas forcément jeunes, donc, loin d'être téméraires et aventuriers ou encore des femmes lesquelles n'ont pas hésité à se lancer dans cette nouvelle expérience à l'effet époustouflant en choisissant, qui un scooter, qui une moto.

Faciles à conduire, maniables et adaptés à tous les styles de vie et à tous les terrains, ils permettent de se glisser dans la circulation urbaine aisément et sans contraintes. Ces caractéristiques ont, à vrai dire, de quoi charmer les plus réticents pour faire monter de manière vertigineuse le nombre d'amateurs de la bécane.

VMS Moto d'Ouled Fayet a récolté pas moins de 9.034 vues, en six heures, la même journée, depuis le dépôt de l'offre sur le site d’Ouedkniss le 8 juin. Le nombre de visites renseigne, on ne peut mieux, de l’intérêt accordé à ce type de deux-roues qui carburent.

Plus de 600 accidents en 2020

Ce nouveau phénomène ressort malheureusement aussi dans les bilans des accidents de la route impliquant de plus en plus les motocycles. Les chiffres des services de la sûreté nationale font état de 605 accidents durant les premiers mois de l’année et une hausse de 90 sinistres par rapport à la même période de l’année 2019. Les statistiques montrent aussi que 173 accidents sont dus à la négligence et le non-respect du code de la route. Par ailleurs, pas moins de 750 verbalisations ont été dressées en rapport avec la conduite sans permis, l'excès de vitesse, les dépassements dangereux et le non-respect de la distance de sécurité par les motards qui constituent les principales causes d’accidents. Aujourd'hui, même les actions de sensibilisation sur les dangers de la moto n'arrivent pas à freiner ce fléau. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont été lancées, durant les trois premiers mois de l'année 2020 toujours, avec, toutefois, un faible impact, d'où l'intérêt de renforcer la répression pour minimiser l'hécatombe routière.

Samia D.