Marché pétrolier : Quelles perspectives ?

. Le ministre de l’Energie, président de la Conférence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohamed Arkab, vient d’affirmer que les prochaines réunions de l’organisation et ses partenaires parmi les producteurs hors OPEP tiendront compte de la reprise des activités de production dans les principaux gisements de pétrole libyens. En février dernier, la chute spectaculaire de la production en Libye laissait de marbre les marchés pétroliers. Aujourd’hui, annoncent des médias, citant les chiffres de la société publique du pétrole, annoncent la réouverture le week-end dernier, des champs de production Sharara (le plus grand du pays avec 300. 000 b/j) et El Feel avec 70 000 b/j.

Si l'impact est considérable pour Tripoli, le retrait d'une telle quantité d'or noir aurait pourtant pu faire bondir les prix. La crise libyenne n'avait pas réussi à effacer le surplus d'offre d'or noir, tirée entre autres par les États-Unis, face à une demande atone et plombée par l'épidémie de coronavirus. Qu’en est-il des conséquences pour l'OPEP ? La production d’or noir en Libye a plongé de 90%, passant de 1,2 million de barils par jour à 110.000. Jamais la Libye, pourtant déjà durement éprouvée par les turbulences ayant suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi, fin 2011, n’avait connu une baisse aussi spectaculaire de sa principale ressource (65 % du produit intérieur brut), sur un laps de temps aussi court. Ce retrait, même temporaire, est toujours bon à prendre pour les membres du cartel, mais pourrait leur jouer des tours à moyen terme. Le cartel avait déjà pris acte du recul de la production libyenne, qui représente à lui seul les trois quarts de la baisse totale de la production des pays membres en janvier dernier. Notons, par ailleurs, qu’au cours des prochaines années, le marché pétrolier sera très amplement approvisionné, avec un excédent dont l’ampleur dépendra de certains éléments imprévisibles, comme l’impact final du coronavirus, les sanctions et l’évolution de la situation économique et politique dans bon nombre de pays exportateurs tels que le Venezuela, la Libye ou l’Iran. Toutefois, les spécialistes, unanimes, affirment que tout indique que l’Or noir restera encore pour l’avenir prévisible la principale source d’énergie.

Fouad Irnatene