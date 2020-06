Grand angle : Le bras de fer sera-t-il évité ?

Galvanisés par le succès de leur imposante manifestation du 5 juin courant, ils espèrent faire chuter IBK. Leur coalition qui regroupe chefs religieux, partis politiques et membres de la société civile ratisse large pour se renforcer et peser sur la scène politique malienne. Elle agit sous la bannière de Rassemblement des forces patriotiques du Mali. Mais en face on compte bien se défendre et les pro-IBK n’ont pas tardé à réagir. Ce vendredi, ils manifesteront leur soutien au président et à son gouvernement. Pour ce faire, une plate-forme «Nous le peuple» a vu le jour et animera ce grand rassemblement attendu. De son côté, l’armée a clarifié sa position sur son site web. Elle «demeure républicaine et aux ordres des institutions républicaines», est-il indiqué. Elle s’est ainsi démarquée d’un texte signé par une prétendue coordination des forces armées et de sécurité du Mali qui apporte son soutien aux opposants. Et d’ajouter que «la lettre non signée ne participe ni plus ni moins qu’à une velléité de manipulation, visant à déstabiliser les institutions de la République». Samedi le gouvernement malien a invité au «respect du cadre institutionnel républicain et démocratique et a renouvelé son offre de dialogue». Le bras de fer sera-t-il évité ? Le Mali en proie depuis 2012 à une profonde crise multiforme, sécuritaire, politique et économique n’a certainement pas besoin d’une nouvelle complication, d’autant que les violences qui se propagent sur le territoire ne cessent de faire des victimes, des milliers de morts et de centaines de milliers de déplacés. La crainte que fait peser ce bras de fer qui se profile entre le président et ses opposants est bien réelle. Soucieux d’ éviter un dérapage de la situation, les représentants de la Mission de l’ONU au Mali, de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et de l’Union-africaine invitent les deux parties au dialogue. Toutefois, leur rencontre avec l’influent imam qui codirige la coalition a été mal vue par certains Maliens qui pensent que de la sorte une «importance et une légitimité politique» est donnée à un religieux et à sa coalition alors que la constitution interdit aux religieux de faire de la politique . D’autres estiment que le président malien «se doit d’écouter les manifestants et d’analyser leurs préoccupations afin de trouver des solutions aux maux du pays», car ce dont le Mali a besoin aujourd’hui c’est de stabilité. En effet, c’est un Mali uni et solidaire qui pourra parer à toutes les menaces auxquelles il fait face et relever tous les défis qui l’attendent.

Nadia K.