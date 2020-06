Crimes marocains au Sahara occidental occupé : «La communauté internationale ne peut continuer à les ignorer»

Selon des sources diplomatiques citées par «El Portal Diplomatico», la député du Parlement namibien et membre du comité central du parti gouvernemental, Mensah William, lors des sessions législatives, a dénoncé «le silence et la négligence de la communauté internationale face à de graves violations des droits de l'homme commis par le régime marocain au Sahara occidental». Elle s'est insurgée contre «les souffrances et la torture subies par des milliers de prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines, ainsi que l'invasion marocaine du Sahara occidental en 1975, et les violations par Rabat des résolutions des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Cour internationale de justice». La même source a déclaré que la parlementaire avait exigé du gouvernement de son pays qu'il prenne des mesures pratiques afin de «mettre fin à l'occupation du Sahara occidental et d'arrêter le pillage de ses ressources naturelles par le Maroc».

Dans le même sens, la député a rappelé que la Minurso doit accomplir sa mission principale qui est d'organiser un référendum d'autodétermination. En outre, Mensah William, qui est également membre du Parlement international des femmes, a appelé à «la mise en œuvre des décisions du Sommet de solidarité de la SADC avec la République arabe sahraouie démocratique». Enfin, elle a demandé au président de la Namibie, lors de sa prochaine réunion avec des membres du gouvernement allemand, «d'attirer l'attention sur la longue lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance».