Conflit en Libye : Appel européen à l’arrêt des combats

La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Union européenne ont appelé mardi dernier à un cessez-le-feu effectif et immédiat en Libye et au retrait du pays des forces étrangères, des mercenaires et des équipements militaires livrés en violation de l'embargo des Nations unies.

PUBLIE LE : 11-06-2020 | 0:00