Sanctions contre l’Iran : L’UE, la Russie et la Chine contre Washington

L’accord que l'Iran a signé avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Chine et la Russie en 2015 s'est effondré depuis que le président Donald Trump a retiré Washington en 2018 et rétabli des sanctions destinées à paralyser Téhéran sous ce que les États-Unis ont appelé une «pression maximale». Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, et l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Kelly Craft, ont déclaré que la prolongation d'un embargo permanent sur les armes soutenu par l'ONU contre l'Iran est désormais une priorité absolue pour Washington. Mais après des entretiens avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a insisté sur le fait que depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire, connu sous le nom de «plan d'action global», ils ne peuvent plus prétendre avoir un rôle. «Les États-Unis se sont retirés du JCPOA et maintenant ils ne peuvent pas prétendre qu'ils font toujours partie du JCPOA afin de traiter cette question. Ils se retirent. C'est clair. Ils se retirent», a déclaré Borrell. Lundi dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé l'administration Trump de déclencher une campagne à motivation politique contre l'Iran et a appelé à une «condamnation universelle» de la tentative américaine d'obtenir du Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer un embargo permanent sur les armes. L'UE considère l'accord sur le nucléaire comme un pilier essentiel de la sécurité régionale et mondiale et a du mal à maintenir le pacte en vigueur malgré les pressions américaines. Borrell est chargé de superviser la façon dont le pacte est appliqué et d'aider à résoudre les différends entre les parties.

Veto russe et chinois

La démarche américaine a provoqué une montée au créneau de Moscou et de Pékin au niveau du Conseil de sécurité de l’Onu. Les deux membres permanents ont commencé à plaider contre la prétention de Washington. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le plus haut diplomate du gouvernement chinois, Wang Yi, ont tous deux écrit aux 15 membres du conseil de sécurité et au chef de l'ONU, Antonio Guterres, alors que les États-Unis menacent de déclencher un « Snapback » des sanctions dans le cadre de l'accord nucléaire iranien, même si Washington quitter l'accord en 2018. Washington a menacé de déclencher le retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran si le Conseil de sécurité ne prolongeait pas l'embargo sur les armes qui devait expirer en octobre dernier dans le cadre de l'accord de Téhéran avec les puissances mondiales pour l'empêcher de développer des armes nucléaires. La Russie et la Chine ont déjà fait savoir qu'ils étaient contre la réimposition d'un embargo sur les armes contre l'Iran. L'accord nucléaire iranien de 2015, inscrit dans une résolution de l'ONU, permet le retour des sanctions contre l'Iran, y compris l'embargo sur les armes, si l'Iran viole l'accord. M. Lavrov a cité un avis de 1971 de la Cour internationale de Justice, qui a conclu qu'un principe fondamental régissant les relations internationales était qu'«une partie qui renie ou ne remplit pas ses propres obligations ne peut pas être reconnue comme conservant les droits qu'elle prétend tirer de la relation».

M. T. et Agences