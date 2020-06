Ligue 1 française : Le Conseil d’État valide la fin de la saison mais suspend les relégations

«Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue-1, sur le fait que l'actuelle convention conclue avec la FFF prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette dernière prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée, justifie-t-il. Le juge ordonne donc à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, de réexaminer la question du format de la Ligue-1 pour la saison 2020-2021, au vu de l'ensemble des éléments relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations avant le 30 juin». Autrement dit, la prochaine saison de L-1 pourrait se jouer à 22 équipes. Le Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) avait décidé en avril dernier de mettre un terme à la Ligue-1 et à la Ligue-2 française, saison 2019-20 en raison de la pandémie de coronavirus, tout en déclarant le PSG champion.

En bas, Amiens et Toulouse descendent en Ligue-2. Dans le sens inverse, Lorient et Lens retrouveront l'élite.