Dans la LUCARNE : Les Algériens en verve

C'est un peu l'espoir qui renaît pour les travailleurs, les footballeurs et autres. Cette victoire sur le virus, même s'il n’a pas encore totalement disparu, a fait que l'on se reprend à parler des transferts de nos compatriotes qui avaient souffert pour la plupart d'entre eux du confinement et de l'arrêt des compétitions. Dans cette éclaircie qui s'amorce, le joueur algérien de l'AC Milan, Ismail Bennacer, occupe de loin les devants de la scène relative aux transferts de joueurs.

Sa cote a connu un bond fort remarqué, puisque de 16 millions d'euros, il a atteint les 50 millions actuellement. En dépit de cela, on se l'arrache aussi bien en Espagne qu’en France ou en Angleterre. Le milieu de terrain algérien, champion d'Afrique en titre, a eu un peu sa revanche sur ceux qui l'avaient sous-estimé. Le Real Madrid, qui lui court après aujourd'hui, avait raté l'occasion de l'avoir. L'été dernier, Zidane n'était pas chaud pour l'enrôler, et les Merengue reviennent à la charge et mettent le paquet pour cette «pépite», même si l'AC Milan ne veut pas le lâcher. Mais la concurrence sera rude. Ce sera au plus offrant. Lorsqu'il était accessible, on lui avait tourné le dos, une «méprise» qui coûtera cher à ceux qui voudraient l'avoir dans leurs rangs cette saison.

Hamid Gharbi