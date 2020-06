SSC Naples : Faouzi Ghoulam dans le viseur du Fenerbahçe

Un éventuel transfert du latéral gauche en Turquie est en vue selon plusieurs sources médiatiques italiennes et turques.

Etincelant pendant de longues saisons avec le club napolitain, au point de devenir un des meilleurs arrière gauche du Calcio, Faouzi Ghoulam a été stoppé dans son élan par une grave blessure qui l’a éloigné des terrains à plusieurs reprises. Et puisque le football de haut niveau n’aime pas les convalescences, il a été vite remplacé par de bons joueurs à son poste, ce qui a compliqué son retour titulaire avec le club du Sud. Après avoir perdu la confiance de son entraîneur Gattuso, l’ancien joueur de Saint-Etienne est en manque de jeu à Naples et tout porte à croire qu’il serait tout proche de quitter le club. Le joueur de 29 ans aurait été proposé il y a quelques jours par son agent Jorgé Mendes à la direction de Fenerbahçe. Selon le média turc Haber, les dirigeants du club stambouliote ont accueilli la proposition avec intérêt. Le club de Fenerbahçe trouve que Ghoulam a toutes les qualités pour renforcer l’équipe au prochain exercice, d’autant plus que son prix est abordable.

Ancien joueur de l’AS Saint-Etienne avant d’évoluer à Naples, Faouzi Ghoulam est un joueur d’expérience avec comme carrière internationale trois coupes d’Afrique disputées et une coupe du monde. Il a raté le sacre de la CAN remportée l’été dernier pour cause de blessure. Après la réussite de son compatriote Sofiane Feghouli en Turquie, précisément au Galatasaray, le championnat turc pourrait relancer la carrière de l’arrière-gauche qui a fait les beaux jours des Fennecs depuis 2013.

Kader Bentounès