CSC : Prolonger les cadres en fin de contrat

Le nouveau coach des Sanafir veut conserver les meilleurs joueurs coûte que coûte en attendant une éventuelle reprise des entraînements. Conscients que la fenêtre des transferts de cette année ne ressemblera pas aux précédentes — elle risquerait d’être courte et plate — Amrani fait de la prolongation des joueurs en fin de contrat une priorité.

Le technicien, de retour au club après un passage par le CRB, puis dans le championnat marocain, a établi une liste de joueurs qu’il veut garder impérativement. Il avait, au préalable, tenu une réunion de travail avec son prédécesseur, Lyes Khouda, qui lui a remis un rapport détaillé de l’équipe et des fiches techniques individuelles des joueurs.

Avec le manager général, Rachid Radjradj, ils ont convenu de lancer les négociations avec les cadres le plus tôt possible. A cet effet, nous avons appris que les joueurs qu'Amrani souhaite conserver ont été invités à négocier une prolongation dans les heures à venir.

Néanmoins, la partie n’est pas gagnée d’avance pour le board du CSC qui devra faire preuve de tact et de patience pour convaincre certains joueurs, très courtisés par des clubs étrangers. C’est le cas, par exemple, de Houcine Benayada, qui a reçu des offres de Tunisie et d’Égypte. Le défenseur et capitaine est très demandé sur le marché des transferts et il sera très difficile pour Amrani de le conserver dans son effectif la saison prochaine.

Amar B.