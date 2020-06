En Prélude à la célébration du centenaire du club : Les Mouloudéens embellissent les rues d’Alger

Si les plus nostalgiques exprimaient l’amour du club favori à travers les grands drapeaux dans les quartiers populaires et les tags muraux, la jeunesse actuelle se met au diapason de ce qui se passe dans le monde et adopte le mouvement artistique «street art» pour réaliser sur les surfaces des villes des graffitis faisant les louanges du club du cœur, son histoire, son palmarès, ses héros et épopées d’antan.

Quelques semaines avant le 99e anniversaire de la création du Mouloudia, les supporters des Vert et Rouge ont décidé comme prélude de rendre hommage aux figures emblématiques ayant eu une relation avec le club.

A travers de grands portraits sur les grandes surfaces de la capitale, le tout récent graffiti a été réalisé dans le quartier de Bab El Oued, fief historique du club, de Smail Khabatou, joueur au MCA entre 1938 et 1953, puis entraîneur à maintes reprises entre 1972-1976 avec en apothéose l’obtention de la Ligue des champions d’Afrique, une première pour un club algérien. Avec un passage obligatoire par les fondateurs du club dont le nom est indissociablement lié à l’histoire du Mouloudia, les portraits d’Abderahmane Aouf et Ahmed Djaout, tout premiers présidents du club dans les années 1920, ont été peints avec une grande finesse. Les fans du doyen ont rendu un vibrant hommage aux nombreux sportifs du Mouloudia ayant rejoint le maquis à partir de 1954, dont une dizaine de condamnés à mort comme Boualam Rahal, dont le portrait auréole la Haute Casbah.

Abdelwahab Mahmoud et Mohamed Ferhani, deux joueurs ayant porté les couleurs du club, respectivement pendant les années 1930 et 1950, tombés au champ d’honneur en 1957 pour la cause nationale, ont été immortalisés dans les quartiers de Cadix et Zghara.

Etant le club le plus populaire du pays, les fans du doyen des autres wilayas se préparent à la célébration du centenaire à travers de somptueux graffitis pour exprimer la fierté d’appartenir à ce grand club, comme c’est le cas à Médéa, Miliana, Dellys ou encore Skikda, à l’image d’un super portrait de l’enfant de la ville Aissa Draoui, étincelant ailier du MCA des années 1970.

Des icônes de la culture algérienne étaient fans du Mouloudia et ont eu leur part de gratitude, à l’exemple de deux magnifiques graffitis à la Casbah des maîtres du chaabi, en l’occurrence M’hamed El Anqa et Amar Ezzahi. Dans la banlieue, c’est à Hadj Mrizek qu’on rend hommage, en qualité d’auteur d’ «El Mouloudia» en 1951, considérée comme la première chanson sportive en Algérie, mais également un portrait géant du grand Ahmed Ayad, dit Rouiched. Le septième art a d’ailleurs évoqué plus d’une fois la popularité du Mouloudia, avec comme meilleur exemple «Omar Gatlato», de Merzak Allouache.

Kader Bentounès