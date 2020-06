Le Président Tebboune reçoit l'ambassadrice d'Allemagne

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Maria Knotz, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué. «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi 9 juin 2020, Son Excellence l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Maria Knotz», lit-on dans le communiqué. Les deux parties ont examiné lors de cette audience les relations bilatérales et la situation dans la région, notamment les développements survenant en Libye, a ajouté la même source.

L'Algérie et l'Allemagne ont toujours eu de très bonnes relations, a indiqué hier à Alger l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Algérie, Ulrike Maria Knotz. "J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être reçue par le président de la République, son excellence Abdelmadjid Tebboune. Nous avons eu une conversation très fructueuse. Nous avons passé en revue nos relations bilatérales et exploré tous les domaines de coopération qui peuvent encore être approfondis, notamment l'économie et la culture", a déclaré à la presse l'ambassadrice allemande à l'issue de l'audience que lui a accordée le président Tebboune. "L'Allemagne et l'Algérie sont des pays amis depuis longtemps. Nous avons toujours eu de très bonnes relations et c'est dans ce sens que nous allons coopérer aussi dans l'avenir. Nous souhaitons à l'Algérie et au président M. Tebboune tout le bien, beaucoup de succès et un bel avenir", a-t-elle ajouté.