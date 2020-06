L’Ambassadeur des Etats-Unis à Alger : «J'ai eu une discussion très productive» avec le Président Tebboune

L’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John P. Desrocher, a indiqué lundi dernier à Alger qu'il a eu une discussion «très productive» avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

«J'ai eu une discussion très productive avec M. Tebboune. Nous avons couvert plusieurs aspects relatifs aux relations bilatérales entre les deux pays et nous avons parlé longuement aussi des défis auxquels fait face la région», a déclaré M. John P. Desrocher, à l'issue d'une audience que lui a accordée le président Tebboune.

«Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire en poursuivant nos objectifs. Je suis très content que nous ayons abordé la construction de cette relation et je suis ravi que l'on puisse continuer à travailler dans ce sens», a-t-il ajouté.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi après-midi l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, avait indiqué un communiqué de la Présidence de la République, précisant que lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales ainsi que la situation en Libye et dans la région».