Règlement de la crise libyenne : Le Gouvernement d’Union nationale salue le rôle positif de l’Algérie

L’Envoyé personnel du Chef du Gouvernement d’Union nationale libyen au Maghreb, Jumaa al Qamati a salué le rôle positif de l’Algérie dans l’accompagnement de la Libye pour l’édification de ses institutions et l’instauration de la stabilité, se disant favorable à tout effort algérien visant à aider les Libyens à instaure la paix, la réconciliation et la concorde entre toutes les franges de la société libyenne. Dans un entretien au quotidien «El Khabar» publié mardi, M. Al Qamati a affirmé que «les positions de l’Algérie et tout ce qui est dit sur sa contribution au règlement de la crise en Libye sont des signes positifs», ajoutant que l’Algérie «a toujours exprimé clairement son appui à l’unité du peuple libyen, à l'intégrité territoriale de son pays et à sa souveraineté nationale, de même que son rejet de l’ingérence étrangère et des guerres».

Le Gouvernement d’Union nationale salue le rôle de l’Algérie «dans l’accompagnement de la Libye pour l’édification de ses institutions et l’instauration de la stabilité, en sa qualité de pays voisin, puissant sur la scène monde arabe et en Afrique du nord», a souligné le responsable libyen, ajoutant que «nous aspirons toujours à ce l’Algérie demeure un pays influent».

Il s’est dit favorable à tout effort de l’Algérie visant «à instaurer la paix et la concorde sociale dans le pays «, et ce « à l’effet de concrétiser un projet de réconciliation forte en Libye entre toutes les franges de la société libyenne».

La Libye aspire à une plus grande coopération, a-t-il poursuivi, d’autant que «l’Algérie peut contribuer à la reconstruction des institutions libyennes importantes, comme les institutions militaires et de sécurité entre autres, outre une coopération plus importante dans divers domaines».