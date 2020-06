40e division d'infanterie mécanisée : Exercice tactique avec tirs réels

En exécution de l'instruction annuelle de préparation au combat au titre de l'exercice 2019/2020, Le général-major Mustapha Smaali, commandant de la 3e Région militaire a supervisé, le 8 juin, un exercice tactique avec tirs réels intitulé: «Radaa 2020», au niveau du champ de tirs et de manœuvres, effectué par des unités de la 40ème division d'infanterie mécanisée, appuyées par des unités aériennes composées d'aéronefs et d'hélicoptères d'appui-feu, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale sur son site.

A l'issue de l'exercice, le commandant de la 3e région militaire a salué les efforts fournis par les éléments des unités participantes, et les résultats positifs réalisés, soulignant l'importance de la planification et l'exécution de ce genre d'exercices dans l'acquisition des expériences nécessaires, afin de renforcer la disponibilité opérationnelle et la hisser aux niveaux les plus élevés.