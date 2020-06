Révision de la Constitution : Le dernier mot revient au peuple

Conférence de presse de M. Belaïd Mohand Oussaïd, ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a annoncé hier la possibilité de prolongement de la durée du débat et d’explication de la mouture de la Constitution.

Le ministre a précisé, lors d’une conférence de presse au siège de la présidence, que cette décision est motivée par «des demandes formulées par plusieurs partis, associations et des personnalités nationales», pour faire en sorte que la Constitution soit «le fruit d’un consensus national», tout en soulignant que cet objectif requiert d’élargir la base du débat à toutes les franges de la société.

Le ministre a relevé que ce débat dans le contexte actuel «confirme le besoin intense du pays d’une Constitution consensuelle qui mette en place les fondements d’une nouvelle ère trans-mandats présidentiels, et non pas sur mesure des personnes ou des partis».

Interrogé sur la date de présentation du projet de révision au Parlement, il a affirmé que ceci dépend de l’efficacité et du temps. «Le but est de parvenir à une Constitution qui soit le fruit d’un consensus national le plus large possible répondant à la nécessité impérieuse et urgente pour le pays de se doter d’institutions véritablement élues sous la bannière de la Déclaration du 1er Novembre 1954 pour édifier la nouvelle République, en consolidation des composantes de l’identité nationale : l’islam, l’arabité et l’amazighité», a-t-il assuré. Il rappelle que «dans tous les cas, le dernier mot revient au peuple». Le ministre souligne que la mouture vise l’équilibre entre les pouvoirs et les libertés individuelles et collectives, le renforcement des prérogatives des instantes nationales élues, le renforcement de l’indépendance de la justice, la limitation des prérogatives du président de la République et la protection de l’exercice démocratique et l’interdiction de toute dérive. «Il ne s’agit pas de la question de l’identité, car le Président a précisé que cette question est en dehors du débat», a-t-il dit. «Evoquer la question de la religion dans certains débats constitue une provocation claire contre les sentiments des citoyens.

Le peuple algérien est musulman depuis toujours et le restera. Les spécialistes de la discorde veulent désorienter l’opinion, à propos de la construction de la démocratie réelle, et ils ne pourront jamais atteindre cet objectif», note-t-il. M. Belaïd a appelé à un débat sérieux et constructif. «J’ai constaté, en suivant certaines interventions, que des intervenants n’ont pas consulté le contenu de la mouture et que d’autres ont formulé leurs positions sur la base des avis d’autres personnes qui n’ont pas non plus lu l’avant-projet. C’est une mouture soumise à enrichissement, il faut respecter le débat, et éviter la polémique et l’amalgame. Les médias publics, notamment les médias lourds, sont ouverts à tous les intervenants», a-t-il mentionné.

Le ministre a rendu hommage au comité d’experts présidé par le professeur Ahmed Laraba, pour «le travail colossal fourni dans l’élaboration de cette mouture qui fait l’objet d’amendement, de suppression et d’enrichissement. Nous l’encourageons également à poursuivre son travail par l’introduction des amendements nécessaires, en application des propositions parvenues à la présidence de la République, afin que la Constitution soit à la hauteur des aspirations du peuple», explique-t-il.

M. Belaïd Mohand Oussaïd a démenti les rumeurs sur la création de partis qui adopteraient le programme électoral du président de la République. «Le Président avait déjà annoncé, lors de la campagne électorale et lors de la conférence de presse du 13 décembre, qu’il ne compte pas créer un parti. Cette décision est maintenue et toute autre information est infondée», ajoutant que ces rumeurs «sont les conséquences de pratiques qui n’ont plus de place aujourd’hui et leurs auteurs doivent cesser d’impliquer la présidence par de mauvaises intentions».

La présidence de la République réitère l’appel au dialogue



«Les portes de la présidence sont ouvertes à tous ceux qui sont intéressés par un dialogue sérieux et responsable. Cela était clair dans le discours d’investiture du Président qui a appelé à tourner la page des conflits et de la discorde, s’engageant à amorcer un dialogue sérieux au service de l’Algérie et seulement l’Algérie», a-t-il mentionné. «L’appel au dialogue est toujours maintenu, car le dialogue responsable, sincère et motivé seulement par l’intérêt national est le seul moyen efficace pour le règlement de tous les problèmes les plus complexes», a-t-il insisté. Interrogé sur une éventuelle libération de Karim Tabbou et de Samir Belarbi, le ministre a répondu que le Président a promis d’agir dans le cadre strict de ses prérogatives constitutionnelles et légales, ainsi que le respect de l’indépendance de la justice.



Crise libyenne : l’Algérie maintient sa position



Sur l’initiative égyptienne portant sur le cessez-le-feu en Libye, le ministre a assuré que «l’Algérie est favorable à toute initiative qui vise à mettre un terme à l’effusion du sang. L’Algérie souhaite s’acquitter du rôle du médiateur, car elle se tient à équidistance entre les frères libyens. Le Président suit avec intérêt l’évolution de la situation.

Il rappelle que l’initiative algérienne d’abriter un dialogue avec toutes les parties est toujours d’actualité, dans la mesure où elle est admise par tous les Libyens. Il a indiqué qu’il y a une coordination et une concertation quasi quotidiennes entre le chef de la diplomatie algérienne et ses homologues dans la région. «La solution politique réelle s’articule sur le respect de la légitimité et la souveraineté, et l’évolution de la situation peut permettre d’accélérer l’initiative algérienne», a soutenu M. Belaïd.



Le consul du Maroc à Oran est un officier des services



Par ailleurs, le ministre a indiqué que l’Algérie a demandé le départ du consul du Maroc à Oran suite à sa déclaration ayant dépassé les limites de la convenance. «Son attitude n’est pas étonnante du fait qu’il est un officier des services des renseignements marocains. Cette page dans les relations diplomatiques entre les deux pays est désormais tournée. Nous veillons à préserver les relations entre les deux peuples frères en dehors des régimes», a-t-il assuré. Dans le même volet, et sur une question sur les perspectives des relations algéro-françaises, suite au rappel de l’ambassadeur d’Algérie en France, le ministre a expliqué que «le président de la République exprime beaucoup de respect pour son homologue français, M. Macron. Les relations entre les pays sont excellentes, mais il y a des lobbys connus liés à l’histoire et à l’idéologie et des intérêts dans la région qui n’arrivent toujours pas à admettre l’indépendance de l’Algérie et tentent de faire avorter tout processus constructif entre les deux pays», a-t-il soutenu. «La relation entre les autorités des deux pays est excellente et elle est à même de faire avancer nos rapports dans le respect de la souveraineté des deux États. Le communiqué de la présidence, suite à l’entretien téléphonique entre les deux Présidents, était clair. Nous sommes un pays indépendant, libre et souverain, loin de tout chantage», a-t-il insisté.



La levée du confinement n’est pas une décision politique



«La levée du confinement est une décision scientifique, elle n’est pas une décision politique», a affirmé le ministre, en réponse à une question sur un éventuel déconfinement après le 14 juin. «L’État ne prend pas de risque quand il s’agit de la vie des citoyens. Ce sont les médecins qui décident», a assuré le ministre. «Par contre, l’État cherche un compromis entre la relance de la vie économique et la lutte contre la pandémie. De même pour le retour du trafic aérien, la décision revient à la commission du suivi du Coronavirus, car la santé du citoyen est au-dessus de toute considération», a-t-il insisté.



Zones d’ombre : conscience professionnelle et responsabilité politique



«Il y a une conscience professionnelle et une responsabilité politique», a répondu M. Belaïd Mohand Oussaïd, à une question sur la gestion du dossier des zones d’ombres. «Le train a démarré en force, il ne s’arrêtera pas et ira jusqu’à la station finale», a-t-il lancé, tout en précisant que «le dossier des zones d’ombre fait l’objet d’un suivi quotidien sur le terrain au plus haut niveau de l’État», notant que «le devenir des responsables locaux était lié à celui de ces régions». Le ministre a mis en avant les efforts consentis pour la prise en charge des populations dans ces régions.

«Personne n’était au courant de l’existence de ces régions. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été le premier à mettre la lumière sur ces zones, à travers le film documentaire traitant, pour la première fois, de tous les angles la souffrance des populations de ces zones, réalisé à sa demande et projeté devant les walis», a-t-il rappelé. Il s’agit, selon lui, d’un dossier pris en charge à un haut niveau et avec sérieux.

«Un haut responsable à la présidence était chargé du suivi du dossier des zones d’ombre», dit-il, rejetant toute tentative de démagogie ou de manipulation, «car cette ère est révolue». «8,5 millions d’Algériens vivant dans des zones d’ombre, dont les problèmes de développement en suspens ont été réglés, à l’instar des écoles, des routes et de l’alimentation en eau potable», a-t-il fait savoir.

Le ministre a plaidé pour des actions effectives sur le terrain pour le rétablissement de la confiance et la crédibilité des institutions. «Aujourd’hui, le citoyen ne croit qu’au concret. Certes, il est difficile d’ignorer les actions menées depuis cinq mois par le gouvernement, mais le citoyen a souffert par le passé des promesses non tenues par les responsables à l’époque.» Il a par ailleurs rassuré que la commission du suivi du Coronavirus est composée d’experts qualifiés.

«Dans la région, seule l’Algérie procède à l’autopsie des personnes décédées durant la pandémie, et soumet la famille du défunt et son voisinage aux tests dans le cadre de la lutte et de la prévention de la COVID-19», a-t-il précisé. Interrogé sur le renouvellement du tiers présidentiel au Conseil de la nation, M. Belaïd a affirmé que «le Président ne peut pas satisfaire tout le monde. S’il avait présenté une autre liste avec d’autres noms, elle aurait été aussi contestée. Il faut juste savoir que le président de la République a pris en considération des données qui ont abouti à ces nominations». À une question sur l’élimination au Mali du chef terroriste de l’ex-Aqmi, Abdelmalek Droukdel, le ministre a estimé que «cette opération vient conforter la position de l’Algérie qui a toujours plaidé pour une coopération internationale dans la lutte contre le phénomène du terrorisme qui n’est pas propre à l’Algérie, puisqu’il a des ramifications internationales, d’où la responsabilité de tous».

Neila Benrahal

Les dons et les rapatriements en chiffres



Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a présenté le bilan des dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre la Covid-19. Les dons ont atteint, lundi, la somme de 386 milliards de centimes et 195.000 euros, 980.000 dollars, ainsi que 7.700 livres. Il a rappelé qu’une commission présidée par le Premier ministre, regroupant des représentants de la société civile et du Croissant-Rouge algérien, sera chargée de l’attribution des dons et la détermination des critères, «afin d’éviter les mauvaises interprétations et dans le souci d’agir dans la transparence». Par ailleurs, plus de 13.000 Algériens bloqués à l’étranger ont été rapatriés. «L’opération est en cours. Elle se poursuit toujours par le rapatriement d’un autre groupe d’Algériens bloqué en Turquie. Il y a la responsabilité de l’État dans la préservation de la santé des citoyens», a-t-il dit.

N. B.