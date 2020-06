Sétif : Don de moyens de protection

Poursuivant leur campagne initiée à travers le territoire national à l’effet d’apporter leur contribution à la lutte contre la propagation du coronavirus, les membres de l’organisation nationale des membres chargés de la mobilisation, composée des rappelés durant la période 1995-1999, étaient hier à Sétif où ils ont fait don au wali, Mohamed Belkateb, d’une importante quantité d’équipements de protection.

Au siège de la wilaya où s’est déroulée cette cérémonie, Hamoudi Nassir, le président de l'association, a remis au wali, plus de 5.000 bavettes de protection, 150 combinaisons, 100 visières ainsi que la mise à disposition de 15 équipes de désinfection.

Hamoudi Nassir a souligné que «cette opération entre dans le cadre des opérations de solidarité ayant trait à la prévention de la pandémie décidée par le président de la République, sous l’égide du wali et Djaafar Ali Touffik le coordinateur des opérations de solidarité».

«Un don, dit-il, qui se veut être aussi la reconnaissance au corps médical et aux services de sécurité pour les efforts d’envergure qui sont déployés face à cette pandémie.»

Il a exprimé, au nom des membres de cette organisation, ses remerciements et sa reconnaissance profonde au président Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale pour ses décisions inhérente à la construction d’une Algérie nouvelle.

Le président de l’association rend hommage aux martyrs du devoir national et réitère la disponibilité de l’organisation, chaque fois que la nécessité l’impose. D'autres dons consistent en 5.600 couffins de produits alimentaires, 82.000 bavettes, à quoi s'ajoutent des opérations de désinfection et de don de sang.

Le wali a souligné l’importance et l’impact d’une telle opération qui symbolise fortement l’unité du peuple et se veut être un exemple de la contribution du mouvement associatif et de la société civile dans la lutte contre cette pandémie. Il indique que les équipements de protection recueillis à cette occasion seront remis aux structures hospitalières et aux services de sécurité qui déploient des efforts intenses.

Il rappelle les instructions du ministre de l’Intérieur ayant trait aux facilités qui doivent être consenties dans la création d’association et indique que les 15 équipes de désinfections seront dirigées vers les zones d’ombre.

Le wali lance un appel aux citoyens afin de veiller à l’application des mesures préventives et d’agir en rangs serrés face à cette pandémie.

F. Zoghbi