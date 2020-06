Tizi Ouzou : 50.000 bavettes pour les collectivités locales

Plusieurs centres de formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tizi-Ouzou se sont lancés dans la confection et la distribution de bavettes au profit des collectivités locales en prévision de la reprise des activités.

Selon la direction de la formation et de l’enseignement professionnels, un premier quota de bavettes a été remis lundi dernier par les CFPA dont celui des Ouadhias aux daïras et communes pour parvenir à un total de 50.000 unités en cours de confection au niveau de 25 CFPA et INSFP. Le secteur de la formation s’est fortement impliqué dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus en mobilisant les stagiaires et les formateurs pour la confection de bavettes, de combinaisons de blocs et des paravents au profit des établissements de santé. Sur un autre volet, le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels,

Rachid Louhi, a réuni le même jour, le personnel du service technique et a énuméré les dispositions nécessaires pour une reprise effective, dont les mesures préventives contre la propagation du coronavirus.

Bel. Adrar