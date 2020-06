Béchar : Les gestes de protection n’entravent pas le quotidien des citoyens

On a constaté la reprise des projets de construction de certaines structures à l’arrêt, celle des activités médicales et chirurgicales, la réouverture de tous les commerces et activités autorisés par les pouvoirs publics, entre les salons de coiffure, les douches, les magasins de cosmétique et d'habillement.

L’application des mesures de prévention prodiguées par les services de santé, quant au port du masque et des mesures d’hygiène, dans les espaces publics reste de rigueur et semble ne point entraver le quotidien des citoyens, conscients à présent de la nécessité de cette protection et en vue d’une amélioration de cette situation sanitaire.

Le port de la bavette par les citoyens et les commerçants ne semble plus être une situation embarrassante, les bavettes sont disponibles et des d’artisans se sont mis à les confectionner tout comme les centres de formation professionnelle. Des opérations de distribution de bavettes sont entreprises par la direction du commerce et de la solidarité.

La situation épidémiologique a enregistré une nette amélioration : 43 personnes sont testées positives au Covid-19 ont été guéries et ont quitté l’hôpital, ce qui porte le total des personnes guéries à 83.

