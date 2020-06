Constantine : «nous avons du mal à nous habituer au port de la bavette»

En dépit de l’obligation de porter des masques dans les espaces publics en vigueur depuis le 24 mai dernier, certains citoyens de la capitale de l’Est sont loin d’observer rigoureusement la prescription. C’est ce que nous avons constaté dans les villes de Constantine et du Khroub, de même que dans la circonscription administrative Ali-Mendjeli. C’est au niveau de la commune du chef-lieu que nous avons enregistré le plus de répondant chez les personnes.

«Je n’ai pas attendu que le port de la bavette devienne obligatoire. Mes deux filles, qui sont médecins, exercent actuellement à l’étranger, elles m’ont demandé de prendre mes précautions dès le début du mois de février. Elles savent que je sors quotidiennement faire mes courses, et s’inquiètent pour ma santé », nous a déclaré Safia, la soixantaine, à l’entrée du marché des frères Bettou, situé sur l’avenue Belouizdad (ex-Saint-Jean).

Pour elle, c’est le seul moyen de se prémunir de la contamination tout en essayant d’avoir une vie normale : « J’ai toujours été très active, et j’ai vécu très mal les mois de mars et d’avril, lorsque j’ai été obligée de rester chez moi, ne sortant qu’une ou deux fois par semaine. Avec la réouverture des commerces, je peux enfin vaquer à mes occupations habituelles, mais comme le spectre du Covid-19 plane encore, il est impératif de se protéger et de protéger les autres.» De son côté, Hamid, retraité de 72 ans, reconnaît qu’il a eu du mal à s’habituer au port de la bavette : «En plus de la sensation d’étouffement que j’éprouvais, je ne me sentais pas très à l’aise surtout au volant. Ma femme a cousu un masque assez léger que je supporte mieux et je ne l’enlève plus lorsque je suis à l’extérieur.» Au marché Tandja du Khroub, l’observance du port de la bavette est moindre, surtout chez les hommes. Yacine, 38 ans, accompagné de ses deux enfants, dit qu’habitant à côté, il était juste sorti faire rapidement quelques achats, tout en admettant qu’il vaut mieux porter un masque. «D’ailleurs, j’en ai un lot à la maison, et les enfants également ont des masques lavables», a-t-il dit.

À Ali-Mendjeli, le port de la bavette est de vigueur au niveau des espaces commerciaux, à l’image des marchés Ritaj (UV 6) et Ritaj Mall (UV 2), ainsi que des magasins situés sur les avenues principales où la présence policière est forte.

C’est à l’intérieur des groupements résidentiels qu’on retrouve les plus réfractaires à cette mesure parmi les enfants, les adolescents, les jeunes et les personnes âgées.

Ce phénomène est surtout observé, selon Farès, pharmacien à l’UV 2, dans les cités délaissées. Ali-Mendjeli a beau être une ville nouvelle, il n’existe pas moins de zones d’ombre. Des quartiers entiers des UV 14, 16, 19, 20 sont abandonnés. Il n’existe malheureusement ni espaces récréatifs ni encadrement des jeunes. C’est en quelque sorte, par défi que les habitants ne portent pas le masque. Ils ne se rendent même pas compte du danger qui les guette».

Cependant, notre interlocuteur dit observer depuis quelques jours une hausse de la demande sur les bavettes : «Il y a de plus en plus de clients qui viennent en acquérir. Les prix varient entre 50 et 80 DA. Je ne peux dire si c’est une prise de conscience ou la peur de l’amende, mais ce qui compte le plus, c’est bien d’être protégé».

I. B.