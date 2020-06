Sidi Bel-Abbès : La vie reprend graduellement son cours

La vie reprend graduellement son droit suite au déconfinement traduit par l’ouverture de quelques commerces, la remise en service des établissements de prestation de services et la relance d’une bonne partie des activités socio-économiques.

Le citoyen commence à renouer avec ses habitudes même si la prudence reste de mise en se protégeant contre la contamination. Des comportements nouveaux apparaissent pour se conformer aux règles de protection même si quelques-uns les transgressent pour être rappelés immédiatement à l’ordre par les services de police veillant scrupuleusement au respect du dispositif en lançant des campagnes de sensibilisation sur la nécessité du port des bavettes.

Des associations sillonnent régulièrement les quartiers de la ville, dont l’UNFA, distribuant des équipements de protection et sensibilisant la population. Il y a également l’implication du staff médical qui prodigue des conseils comme il prend également en charge les malades au niveau de l’EPH, érigé en centre d’accueil de ceux atteints du virus. «Il est impératif de porter la bavette pour notre protection», s’exclame un citoyen qui déplore l’insouciance de quelques-uns, notamment les jeunes.

En ce qui concerne l'activité économique, quelques opérateurs ont repris les chantiers, comme l'a indiqué Meksi Abdallah, entrepreneur. Il anime aussi l'opération de collecte des dons pour venir en aide aux établissements sanitaires et aux démunis lors du mois de ramadhan. Le wali, Limani Mustapha, a exhorté les directeurs de l’exécutif et les élus locaux à faire face aux exigences du développement de la wilaya et répondre aux attentes de la population, notamment dans le domaine de l’hydraulique et de l’aménagement urbain et rural.

A. Bellaha