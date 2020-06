Béjaïa : Le masque qui divise

Les commerçants de la wilaya de Bejaia ont accueilli avec une grande satisfaction la reprise des activités dans certaines branches. Les transports publics et privés, les gérants de restaurants et cafétérias se préparent déjà à reprendre leurs activités avec le respect de toutes les mesures préventives.

Dans les commerces, l'obligation du port obligatoire du masque par les commerçants et les clients n'est pas respectée tout comme la distanciation sociale malgré tous les efforts fournis par des associations dans le domaine de la sensibilisation. Elles ont aussi confectionné des milliers de masques distribués gratuitement mais la majorité des citoyens ne les portent ni dans les grandes surfaces ni dans les administrations. Certains commerçants interrogés soulignent qu’ils ne peuvent pas exiger le port de masque pour les clients et que l’espace réduit des magasins ne permet pas la distanciation sociale. Mais dans plusieurs autres commerces, à l’exemple des boulangeries, boucheries et supérettes, les mesures de prévention sont mises en œuvre, y compris la distance à respecter entre chaque clients. Nadir, boucher, dira que dans son magasin, les clients respectent la distance d'un mètre et ne sert que deux clients à la fois, les billets et monnaies sont désinfectés à l’eau javellisée et les employés portent le masque.

«Nous ne voulons pas revivre les mêmes difficultés, comme lors du précèdent déconfinement où les clients n’ont pas respecté les mesures de prévention. Cela a coûté la fermeture des commerces», dit-il.

M. Laouer