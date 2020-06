Oran : Campagne de sensibilisation

A Oran, l’obligation du port du masque n’est toujours pas respectée, même si les contrevenants sont soumis à des amendes allant de 10.000 à 20.000 DA et à des poursuites judiciaires.

C'est ce qu'on constate dans les quartiers populaires où même les gestes barrières pour contenir la propagation de pandémie du nouveau coronavirus sont quasiment inexistants.

Les masques sont en vente même dans certaines superettes et épiceries à des prix allant de 70 à 120 DA mais les citoyens ne sont pas acquéreurs.

«Il y a deux mois, les clients le demandaient régulièrement et avec insistance. Maintenant qu’il est disponible en abondance et en plusieurs modèles, lavables et jetables, ils sont rares les citoyens qui les achètent. En une semaine, je n’en ai vendu très peu», confie la gérante d’une pharmacie au nouveau pôle urbain de Belgaïd. Les services de la wilaya ont lancé une campagne de sensibilisation et une opération de distribution de 100.000 masques ayant bénéficié prioritairement aux habitants des zones d’ombres.

Mais quelles sont les raisons qui ont poussé le corps médical à protéger ces mesures de protection ?

«Nous sommes à la croisée des chemins. Pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité du port du masque, il faut revenir à l'actualité de la pandémie du coronavirus dans le monde. Tout d’abord, la polémique actuelle sur l’efficacité ou non des traitements à cette maladie va continuer, tout en sachant que la mortalité a été très élevée en Europe est relativement basse en Afrique». C'est ce qu'indique le professeur Abdelaziz Tajeddine, épidémiologiste, chef de service d’épidémiologie et de médecine préventive à l’hôpital de Canastel et directeur du laboratoire d’enseignement et de recherche en maladies émergentes et ré-émergentes à l’université d’Oran Ahmed-Benbella. Selon lui, le port du masque et le confinement sont indispensables. Il note que la Suède a enregistré le taux de mortalité le plus élevé au monde rapportée à la population parce qu'il n'y a pas eu de vulgarisation sur la nécessité du confinement et de l'adoption des gestes barrières dont le port du masque et la distanciation sociale.

Cela veut dire qu’en attendant qu’un traitement soit trouvé et accepté unanimement par toute la communauté scientifique internationale, «nous n’avons pas d’autre choix que d’appliquer les méthodes barrières à leur tête le port du masque et la distanciation», dit-il. «Celui qui ne pense pas à sa propre personne doit penser à sa famille. Il faut savoir que la majorité des clusters sont d’origine familiale et que malheureusement, les victimes collatérales de l’indiscipline de certains citoyens sont les professionnels de la santé», ajoute-t-il. «On ne peut pas nous débarrasser de ce virus singulier rapidement et seuls les gestes barrières dont le port du masque et la distanciation sociale peuvent protéger contre une éventuelle contamination. Je crains une remontée dans les chiffres des nouveaux cas avec la remise en service des transports en commun et la réouverture des mosquées, que je considère comme les deux plus grandes portes de l’infection, d’où la nécessité d’une application rigoureuses des méthodes de protection», a-t-il mentionné. «Le principe de précaution nous dicte d’envisager le scénario le plus difficile même s’il n’est pas le plus sûr et être au maximum vigilants jusqu’à la fin septembre en continuant à utiliser les masques et respecter la distanciation sociale», a affirmé notre interlocuteur.

Il a appelé à la rigueur dans l’application de la loi et à la verbalisation des citoyens contrevenants.

Amel Saher