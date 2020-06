Bordj Bou-Arréridj : Le port de la bavette n’est pas entré dans les mœurs

A Bordj Bou-Arréridj, beaucoup d’habitants ne portent pas la bavette et ils sont nombreux à sortir pour s'adonner à plusieurs activités sans prendre conscience des risques encourus. Même les enfants et les adolescents se déplacent en groupe sans aucune protection.

Par contre, les femmes n'ont pas hésité à accepter le port de la bavette qu'elles adaptent à leur tenue vestimentaire.

Les personnes âgées ont suivi l'exemple et sont réceptives aux messages de sensibilisation dispensés auprès de la population pour insister sur la nécessité du port de la bavette.

Les autorités locales et les associations ont lancé des campagnes appelant à la protection contre la pandémie ainsi qu’à l’adoption des gestes barrières et ont distribué des bavettes aux citoyens nomment aux couches défavorisés.

Les CFPA, le syndicat des artisans et des particuliers se sont mobilisés pour leur fournir des bavettes alors que d'autres préfèrent les acquérir auprès des pharmacies, d'autant plus que certains modèles sont réutilisables après lavage. Leur prix est de 30 dinars alors qu’ils dépassant 100 DA aux premiers jours de l’apparition du coronavirus.

Malgré cela, la réticence est grande, y compris en dehors des centres urbains. Les premiers cas de la pandémie sont apparus dans la petite localité de Chania, dans la commune de Bellimour.

De leur côté, les médecins, dont ceux activant au centre Covid-19, prodiguent aussi des conseils pour inciter les personnes sur la nécessité du port du masque et le respect des gestes barrières pour diminuer les risques de propagation de la maladie. Néanmoins, ils constatent que les gens continuent de sortir sans respecter les consignes de protection. A ce titre, ils appellent à plus de vigilance pour se prémunir. Rappelons que le corps a enregistré le décès du médecin Wafa Boudissa et de l’infirmier Kamal Maaraf.

Avec le déconfinement progressif, le port de la bavette devient une nécessité pour diminuer le risque de propagation de la maladie dans cette wilaya impactée par la pandémie et qui dispose d’un centre Covid-19.

F. D.