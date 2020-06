Reprise des activités économiques, Les médecins mettent en garde : «Cela ne veut pas dire que la maladie est éradiquée»

Avec la première phase de déconfinement, le port du masque de protection est désormais obligatoire pour toute personne se trouvant à l'extérieur de son lieu de résidence, notamment dans les lieux publics où il est difficile d'observer la distanciation sociale. Les spécialistes insistent à cet effet sur l'impératif de respecter les mesures de protection.

Le Docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie et président du Conseil national de l’Ordre des médecins, affirme que depuis le début de cette pandémie, les scientifiques ont été quasi unanimes sur l'impératif de porter le masque pour se protéger contre les risques de contamination. «S’il est vrai que la situation sanitaire est plus au moins maîtrisée et que la vie reprend peu à peu son cours normal après près de trois mois de confinement, il n’en demeure pas moins que les mesures barrières strictes doivent perdurer, dont le port du masque. Dans les autres pays, cette démarche s’est avérée très efficace pour diminuer le taux de propagation de la maladie», a-t-il expliqué.

Notre interlocuteur rappelle que le port du masque n'est plus une option préférable mais une obligation pour espérer arriver au décroissement de la courbe épidémique, éviter une surtension sur notre système de santé et optimiser notre lutte contre ce virus en vue d’un meilleur contrôle de la pandémie. «Les Algériens doivent apprendre à coexister avec le virus. Si les pouvoirs publics ont décidé de relancer les activités économiques, cela ne veut pas dire que la maladie est éradiquée», a-t-il mis en garde non sans insister sur l'impératif de renforcer les gestes barrières et du port du masque.

Il juge par ailleurs nécessaire que les autorités publiques veillent sur le respect par les citoyens de ces mesures de protection, quitte, selon lui, à appliquer la loi strictement dans l'intérêt général.

Le Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP) estime, quant à lui, que les médias devraient jouer leur rôle dans la sensibilisation sur l'importance du port du masque lors de la phase de déconfinement.

Il rappelle encore que les masques ne protègent pas des risques de transmission indirecte «qui peut advenir en se frottant les yeux, le nez après avoir touché une surface contaminée ou la main d'une personne porteuse du virus, sans le savoir», d'où également l'intérêt, dit-il «de respecter toutes les mesures, et gestes de barrière sociale, et pas uniquement le port du masque». Le port des bavettes dans les espaces publics est rendu obligatoire depuis le 23 mai dernier, enfreindre cette mesure expose les contrevenants à des sanctions légales.

Il convient de rappeler que l'entrée dans les espaces et autres lieux publics tels que les marchés couverts, les souks, les cimetières, les parkings et les magasins, est formellement interdite sans port de masque et respect de la distanciation physique. Les propriétaires de commerces et centres commerciaux devront imposer le port du masque à leurs employés et aux clients. Dans le cas contraire, le contrevenant sera sanctionné par une amende allant de 10.000 à 20.000 DA et les propriétaires des commerces et centres commerciaux s’exposeront à des sanctions administratives incluant la fermeture administrative et des poursuites en justice.

Tahar Kaïdi