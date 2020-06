Lutte contre les incendies : 65 colonnes mobiles pour couvrir toutes les wilayas

La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a augmenté le nombre des colonnes mobiles de lutte contre les incendies à 65, cette saison, afin de couvrir toutes les wilayas du pays, a-t-on appris, lundi à Tiaret, du directeur des opérations de cette structure.

Le lieutenant-colonel Saïd Lahiani a expliqué, en marge du lancement de la campagne nationale de lutte contre les incendies des récoltes agricoles de la saison 2020, que la Direction générale de la Protection civile a mobilisé, pour la réussite de sa stratégie de lutte contre les incendies, des moyens importants en généralisant les colonnes mobiles au niveau de l’ensemble du territoire national, soit 65 colonnes mobiles. La couverture était en 2019 pour 37 wilayas seulement.

Le même responsable a indiqué que ces colonnes mobiles ont été réparties selon l’importance de chaque wilaya et les patrimoines forestiers et agricoles dont elles disposent, soulignant que la DGPC tient à appliquer une stratégie spéciale dans les wilayas connues pour leurs productions agricoles importantes, et ce afin de sauvegarder les acquis des agriculteurs, tout en rappelant que les incendies ont détruit, durant la saison écoulée, 3.774 hectares de superficies agricoles de blé et d’orge et 155.548 arbres fruitiers.

La Direction générale de la Protection civile a également lancé, lundi, la campagne nationale de prévention contre les incendies des récoltes de la saison agricole 2020, à partir de la ferme-pilote «Aïn Kasma», dans la commune de Melakou (Tiaret), sous la supervision du directeur des statistiques et de l’information à la DGPC, le colonel Farouk Achour, qui a souligné que cette campagne vise à protéger les récoltes et à réduire la facture des importations et les pertes humaines, à travers la formations des agriculteurs dans le domaine de l’extinction des feux avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Le même responsable a indiqué qu’à travers cette campagne, la protection civile réaffirme son accompagnement aux fellahs, à travers l’exécution d’un plan pris en charge par un service de sécurité composé de cadres et doté de moyens, mettant l’accent sur la disponibilité de la Protection civile non loin des endroits susceptibles de connaître des départs d’incendies, et ce pour garantir la célérité des interventions.

La Protection civile tient également à la formation des fellahs et leur fourniture d'informations sur la manière de faire face aux incendies, à travers des opérations de sensibilisation et de prévention organisées en coordination avec la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a-t-il fait savoir, soulignant le rôle préventif et l’importance de la participation du citoyen avec des gestes simples, dans la réduction du nombre d’incendies et éviter les pertes matériels et humaines, ainsi que les effets économiques et sociales qui en découlent.

De son côté, le directeur central des dangers agricoles à la CNMA, Djamel Amari, a indiqué que dans le cadre de cette expérience avec la Direction générale de la Protection civile, la mutualité offre des prestations d’assurance et d’accompagnement aux agriculteurs et des moyens de lutte contre les incendies, dont un extincteur pour chaque fellah assuré, en plus de sessions de formation dans le domaine de la maîtrise des incendies. Il a souligné que le nombre des agriculteurs assurés auprès de la Caisse nationale de mutualité agricole au niveau national est estimé à 800.000 fellahs.