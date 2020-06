Protection de l’environnement et de la biodiversité : Intimement liée à la sécurité alimentaire

«Le confinement à travers le monde a permis de mettre en lumière comment l’homme a martyrisé et mis à mal son environnement. En effet, ces trois derniers mois, on constate que la nature va mieux et que l’air est infiniment plus pur.»

C’est en ces termes que s’est exprimé, hier, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharrats, à l’occasion d’une cérémonie organisée au siège du ministère pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement, sous le slogan «L’heure de l’environnement a sonné.»

Cet événement coïncide, par ailleurs, avec la clôture du concours national du meilleur message de sensibilisation contre la Covid-19, couronné par la remise de prix au profit des enfants lauréats adhérents aux clubs de l’environnement.

La ministre a indiqué que la protection de l’environnement et de la biodiversité est essentielle, étant donné qu’elle est intimement liée à la sécurité alimentaire du pays.

Elle a souligné le fait que plusieurs espèces qui étaient en voie de disparition à cause de l’activité humaine se régénèrent. «Ce que l’homme n’a pas réussi à faire pour préserver son environnement, le coronavirus à réussi à le faire en trois mois», a-t-elle soutenu, révélant que les gaz à effet de serre ont diminué, en moyenne, de 7% dans le monde, lors des trois derniers mois.

«Cela doit nous donner à réfléchir pour repenser nos modes de vie, ainsi que nos modes de consommation», a-t-elle déclaré, avant de rendre hommage à l’ensemble des travailleurs des services de voiries des villes en cette période.

De son côté, le ministre délégué, chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a indiqué que cette rencontre est l’occasion propice pour récompenser les enfants qui se sont distingués par leurs actions citoyennes.

«C’est par ce biais que l’on pourra inculquer aux enfants les valeurs de protection de la nature et de l’environnement», a-t-il déclaré.

Hamza Al Sid Cheikh a également rappelé que le ministère de l’Environnement a procédé à de multiples campagnes, conformément aux orientations du président de la République, pour combattre la propagation du virus, notamment en organisant des distributions de masques et de bavettes, ainsi qu’en sensibilisant les citoyens à l’adoption rigoureuse des mesures barrières. Les deux ministres ont remis des cadeaux aux lauréats. Houssem Eddine de Boumerdès, Ajabi Timallah de Guelma, Anissa et Rayane d’Alger ont été, avec d'autres distingués et ont eu droit aux acclamations de l’assistance et de leurs parents. Les agents de Netcom et des membres de la Coordination nationale de protection communautaire ont reçu des distinctions en remerciements des efforts fournis durant la campagne de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Sami Kaidi