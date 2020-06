Avant-projet de révision de la constitution : Mme Fatiha Ben Abbou : «Une avancée dans l’équilibre des pouvoirs»

«La première mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution est une avancée qui conforte le principe de l'équilibre des pouvoirs», indique Mme Fatiha Ben Abbou, spécialiste en droit constitutionnel. «Il y a en effet une plus-value en ce sens», affirme-t-elle, en se référant, notamment à la proposition de suppression du droit de légiférer par ordonnance pendant les vacances parlementaires.

Une proposition importante qui sonne «la fin d’un système de confusion du pouvoir», fait-elle comprendre en expliquant qu’en vertu de ce qui est prévu dans la première mouture de la révision constitutionnelle, ce pouvoir de légiférer par ordonnance ne peut s’exercer que dans deux cas bien définis. «Le premier concerne l’état d’exception et le second lorsqu’il y a dissolution du Parlement». Elle considère en outre que la consolidation de l'institution du chef du gouvernement obéit également à la logique d'instaurer un meilleur équilibre des pouvoirs. Toutefois, cette proposition gagnerait à être mieux clarifiée pour éviter des situations de crises politiques à répétition pouvant être générées en cas notamment de non-concordance entre la majorité présidentielle et parlementaire». L’autre avancée mise en relief par Mme Ben Abbou se rapporte aux propositions traitant de l'indépendance de la justice. Elle qualifie en effet de positif le fait que le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). A la faveur de cette proposition, poursuit-elle, «le CSM est mieux équilibré vu que ces travaux sont dirigés par des magistrats de siège élus». Elle précisera à ce propos que le président de la République «n’occupe en réalité qu’un rôle de président honorifique du CSM. Il ne préside que l’ouverture et la fermeture des travaux». Au chapitre de la promotion des libertés individuelles, elle considère que la loi organique de septembre 2018 relative à la mise en place de la procédure d’exception d’inconstitutionnalité a été «une avancée extraordinaire» dans la mesure où elle permet à tout citoyen dont les droits fondamentaux ont été lésés d’obtenir réparation. C’est une procédure qui peut être engagée à partir de n’importe quelle juridiction et pouvant aboutir jusqu'à la cour constitutionnelle, dont la création est prévue dans la première mouture révélée par la présidence de la République en lieu et place du Conseil constitutionnel. Mme Ben Abbou a beaucoup insisté en outre sur la compétence des juges qui seront désignés pour siéger au sein de la cour constitutionnelle. Elle considère par ailleurs très symbolique la constitutionnalisation du mouvement populaire du 22 février 2019 dans le préambule de la Constitution. Elle rappelle à ce propos que ce mouvement a investi la rue sur une base juridique et légale, à savoir les articles 7 et 8 de la Constitution actuelle mettant en exergue la souveraineté du peuple. Quant à l’impact du projet de révision constitutionnelle sur la consolidation de la démocratie, notre interlocutrice estime que «la promotion de la démocratie a toujours été le fruit de hautes luttes et que celle-ci n’a jamais été offerte sur un plateau d’argent». Rappelons à ce propos que la première mouture de l’avant-projet de révision constitutionnelle, qui servira de pierre angulaire à l’instauration de l’Algérie nouvelle, vise, entre autres, à bannir toute tentative de gouvernance unilatérale, à consolider les liens de l’unité et à renforcer les constantes nationales ainsi qu’à rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions de l’Etat.

Karim Aoudia