Réalisation d’un train de traitement d’huile à Hassi Messaoud : Sonatrach signe un contrat avec Maire Tecnimont

Un Groupement constitué de Sonatrach et ses deux partenaires PTTEP et PVEP, d’une part, et la société italienne spécialisée en Ingénierie Maire Tecnimont, d’autre part, ont signé un contrat d’Engineering, Procurement & Construction (EPC) pour la réalisation d’un deuxième train de Traitement d’Huile (CPF) au niveau du champ Bir Sebaa, à 40 kms de Hassi Messaoud, a indiqué un communiqué de la compagnie.

Ce projet, dont le contrat a été attribué en mars 2018 suite à un appel d’offres, constitue «la 2ème phase de développement du champ Bir Sebaa qui permettra le traitement d’une production additionnelle de 20 000 barils/jour d’huile afin d’augmenter la production de ces champs jusqu’à 40 000 barils/Jour», précise le communiqué.

Les prestations et fournitures de ce contrat EPC, signé lundi, comprennent notamment les études d’ingénierie de détail, l’approvisionnement des équipements et matériels, la construction ainsi que les essais de mise en service.

Le projet prévoit la réalisation d’un Train de traitement d’huile, unité de compression de gaz associé, unité de gaz lift, unité d’injection d’eau pour le maintien de pression, un troisième turbogénérateur (18MW), ainsi que le raccordement de 33 puits (19 producteurs d’huile et 14 injecteurs d’eau), précise encore la même source.