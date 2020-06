Rapport Covid-19 et marchés mondiaux de l’énergie : Scénarios et impact

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a bouleversé les équilibres des marchés pétroliers. En dépit d’une reprise des cours de l’or noir, à la faveur des mesures prises par l’OPEP+ de maintenir la baisse des quotas de production jusqu’à fin juillet, cette marge demeure relative.

Le rapport «Covid-19-Scénarios et impact sur les marchés mondiaux de l'énergie», publié il y a quelques jours par le cabinet Rystad Energy, proposant des analyses de scénarios et évaluant l'impact de la crise sanitaire sur les marchés mondiaux de l'énergie, indique dans sa 12e édition que la reprise prendra du temps, et que la demande au quatrième trimestre ne s'élèvera très probablement qu'à 92,5 millions de barils par jour. Aussi, il est peu probable que la demande mondiale de pétrole revienne au niveau de la demande de 2019, jusqu'en 2022-2023, souligne la même source. Avec un cours du Brent descendu au plus bas au cours de ces deux dernières décennies, et les incertitudes qui planent toujours sur les marchés pétroliers mondiaux, les revenus du secteur des hydrocarbures pourraient également plonger de 40% en 2020 par rapport à 2019, prévoit le cabinet Rystad Energy. Une conséquence générée par le recul des investissements énergétiques qui pourraient chuter de 25% au premier semestre 2020, à 410 milliards de dollars, relève le document. Une prévision avancée précédemment par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans une note publiée début mai indiquant que les dépenses d’exploration devraient encore baisser en 2020, en raison de la baisse des financements dédiés à ce segment mais aussi du fait de difficultés d’ordre logistique comme le déplacement de personnels et de l’équipement vers les zones souhaitées. Ce recul, somme toute logique, des flux des investissements, notamment dans le secteur pétrolier, de par le monde, aura certainement de lourdes conséquences, en particulier sur les économies dépendantes des seuls revenus des hydrocarbures.

Un impact qui pèsera à court terme sur les finances des pays comme le nôtre, et par conséquent sur leurs équilibres budgétaires, déjà lourdement affectés par la crise à double aspect économique et sanitaire.

Toutefois, il est à craindre que cette situation ne perdure car, à long terme, la chute des investissements suscite des interrogations quant à la capacité des producteurs à approvisionner le marché et répondre ainsi à une demande en énergie toujours très importante.

«Si les investissements restent au niveau de 2020 pour les cinq prochaines années, cela réduirait le niveau de l’offre prévu initialement en 2025 de près de 9 millions de barils par jour», soulignait en mai dernier l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le risque serait, dans un tel scénario, une perturbation dans la production, et par conséquent, au niveau de l’équilibre entre l’offre et la demande.

D. Akila