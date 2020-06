Production de bavettes : Convention entre le ministère du tourisme et le FCE

Une convention a été signée, mardi, entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, et le Forum des chefs d’entreprises (FCE), pour la fourniture des artisans en matières premières nécessaires à la confection de masques de protection contre le nouveau coronavirus. Dans une déclaration à la presse, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, a affirmé que le FCE s'engage à assurer les matières premières aux artisans à travers les Chambres d’artisanat des 48 wilayas, pour la confection de masques de protection afin de répondre aux besoins du marché national en ce produit, dont le port est devenu obligatoire pour la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. «Cette initiative offrira aux artisans l’opportunité de travailler et de commercialiser leurs produits à travers les entreprises économiques et dans le cadre des initiatives nationales visant à lutter contre le virus, en assurant la disponibilité des masques de protection en quantités suffisantes et la constitution d’un stock pour parer à tout imprévu à l’avenir», a ajouté le ministre. L'intensification de la production des masques de protection est à même de contribuer à lutter contre toute spéculation dans leur prix, afin qu’ils soient à la portée de tout un chacun dans un proche avenir, précise M. Mermouri. De son côté, le président du FCE, Mohamed Sami Agli, a affirmé que la contribution des artisans à la production des masques permettra la baisse de leur prix, d'autant plus que le port du masque sera obligatoire après le déconfinement et le retour des citoyens à leurs entreprises et sociétés.

«Grâce à ce partenariat, les besoins du marché en ce produit seront satisfaits, et ce à des prix raisonnables», a-t-il ajouté.