Air Algérie : 89 milliards DA de pertes d’ici la fin de l’année 2020

La décision de l’ouverture de l’espace aérien et de la reprise des vols est du seul ressort du président de la République. C’est ce qu’a affirmé, à El Moudjahid, le chargé de la communication et porte-parole d’Air Algérie, joint, hier, par téléphone. De ce fait, la compagnie aérienne qui n’a enregistré aucun vol commercial depuis le 18 mars dernier n’est pas en mesure actuellement d’annoncer la date de la reprise de ses vols réguliers en ces temps de Corona, a indiqué Amine Andaloussi qui confirme les grosses pertes subies par l’entreprise durant cette grave crise sanitaire. «Air Algérie a enregistré depuis le début de la pandémie des pertes estimées à18 milliards de DA sur le chiffre d’affaires des passagers», a-t-il révélé, assurant cependant que la compagnie n’est pas en situation de faillite mais que sa trésorerie a subi un coup. Et d’enchaîner : «Il ne reste désormais dans les comptes de l’entreprise que 65 milliards de DA. Un chiffre qui va encore baisser pour atteindre 89 milliards de DA d’ici la fin de l’année 2020 dans le cas où on va reprendre entre 20 à 40% de l’activité. Le déficit continuera donc à se creuser davantage», a-t-il regretté.

Il faut retenir que depuis l’arrêt des vols commerciaux, Air Algérie n’a pas enregistré de rentrées financières. Néanmoins, cela ne l’a pas empêché de s’acquitter continuellement de ses charges ô combien importantes, plus particulièrement celles destinées à la maintenance des 56 avions de la flotte qui consomment une grande partie de la trésorerie. Selon le porte-parole d’Air Algérie, la pièce de rechange d’un avion coute les yeux de la tête. «La dernière pièce de rechange d’un avion de ligne coute pas moins de 28.000 euros alors que celle d’un réacteur s’affiche à plus de 4 millions de DA, sans oublier les autres accessoires. Tout est chiffré en devise», a-t-il encore confessé, révélant sur un autre registre que la compagnie nationale a annulé, depuis le 18 mars dernier, pas moins de 17.000 vols, dont l’argent des billets a été encaissé, ce qui veut dire que même après la reprise progressive, Air Algérie ne va enregistrer d’autres rentrée financières. «Nous prévoyons une reprise progressive, soit 30% des activités, et ce, par mesures de protection afin d’éviter toute mauvaise surprise», a-t-il argué. Pour revenir à une activité normale et atteindre le flux des passagers enregistrés en 2018 et 2019, Andaloussi a souligné que les experts les plus optimistes évoquent l’échéance de 2023 alors que d’autres estiment un retour normal aux alentours de 2025.

C’est dire que la situation est loin d’être simple. Sur autre chapitre, en l’occurrence la préservation des emplois, notre interlocuteur indiquera que depuis le 18 mars dernier, aucun employé «n’a été sacrifié», ce qui démontre, selon lui, que la compagnie a réalisé de «bons chiffres» les deux dernières années lui permettant de résister au premier choc de la crise sanitaire.

Toutefois, il n’a pas caché ses appréhensions quant à la situation post-Covid-19 qui sera «difficile» pour Air Algérie mais aussi à toutes les compagnies aériennes. Concernant le remboursement des billets aux clients dont les vols ont été annulés, il a souligné que la compagnie aérienne offre trois options aux passagers impactés par la Covid-19. Il y a d’abord la possibilité de changer son billet sans frais dans la même classe, le second choix est un avoir (EMD/Voucher émis par Air Algérie) valable pour un voyage jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable en cas de non-utilisation après cette date tandis que la 3ème solution porte sur un recours au remboursement dont le délai de traitement reste tributaire du nombre de demandes en cours, a expliqué le porte-parole de la compagnie aérienne qui affirme que le trafic aérien a baissé de 94%, une situation que n’a pas connu l’aviation depuis plus de 70 ans.

