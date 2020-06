Réouverture des Marchés aux bestiaux : Retour modeste des éleveurs

Le retour de l'activité sur les marchés a été très modeste, lundi, enregistrant une faible présence des éleveurs et du bétail, et ce à tout travers le pays. Cette faible présence est due au fait que certains éleveurs n’ont pas encore pris connaissance de la réouverture des marchés, tandis que d'autres craignaient le choc des prix, après l'accumulation de l'offre et l'extension des troupeaux de bétail, face à la pandémie de la Covid-19, au détriment des revenus des éleveurs, dont la plupart n'ont pas pu commercialiser leur production et acheter les aliments nécessaires pour préserver leurs bêtes.

En dépit des efforts déployés par les autorités publiques pour fournir le fourrage, la spéculation dont ont été victimes les éleveurs dans plusieurs wilayas, notamment celles des Hauts-Plateaux, a sévi au moment où ces derniers avaient besoin de grandes quantités d’aliment pour engraisser les moutons en prévision de l'Aïd-el-Adha. Le retour modeste des éleveurs sur le marché durant la première semaine de reprise de l’activité est logique, selon les éleveurs qui ont déclaré à El Moudjahid qu’ils craignaient «la poursuite de la pandémie au cours des prochains jours et semaines, ce qui obligerait les autorités à revenir au point de départ et à paralyser à nouveau l'activité commerciale, y compris en fermant les marchés».

Selon le président de la Fédération nationale des éleveurs, Djilali Azzaoui, l'Algérie compte 28 millions de têtes de bétail, ce qui est suffisant pour couvrir les besoins du marché national, en viandes bovine, ovine ou cameline, et même de dégager un excédent. Ce dont le marché de la viande rouge a besoin aujourd’hui, c'est de réglementer le marché du bétail et de prêter davantage attention à l’activité des éleveurs, en leur accordant l'importance et la protection dont elle a besoin. Notre interlocuteur a plaidé également pour l'ouverture d'un débat national incluant tous les opérateurs des deux filières de l'élevage et de la viande rouge à l'effet de parvenir à une réorganisation complète et globale de ce marché, et de trouver une alternative aux marchés aux bestiaux qui viennent de reprendre l’activité.

Pour sa part, le président du Conseil national interprofessionnel de la filière viande rouge (CNIFVR), Miloud Bouadis, a affirmé que la réouverture progressive des marchés de gros prendra en compte toutes les mesures de prévention contre la propagation de la pandémie en imposant un contrôle aux vendeurs des viandes en gros.

Il considère que «le gel de l’activité des commerçants n’est pas une solution, vu l'absence de concurrence qui permet généralement de réduire les prix auprès de l’éleveur et par conséquent auprès du vendeur de gros».

Salima Ettouahria