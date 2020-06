Chine : Essai clinique de phase 1 pour un anticorps neutralisant contre le COVID-19

Le premier patient de l'hôpital Huashan de l'université Fudan, basée à Shanghai, a reçu dimanche matin une injection de JS016, un anticorps monoclonal recombinant entièrement humain visant à neutraliser le Covid-19.

Il s'agit du premier essai clinique de cet anticorps au monde sur un participant humain sain, après des tests sur des primates non humains, selon la commission municipale des sciences et technologies de Shanghai.

L'anticorps, co-développé par la société biopharmaceutique Junshi Biosciences, l'Institut de microbiologie de l'Académie des sciences de Chine et d'autres établissements, est entré en phase 1 de l'essai clinique après avoir été approuvé par l'Administration nationale des produits médicaux. Cet essai randomisé en double aveugle et contrôlé par placebo est destiné à évaluer la tolérance, la sûreté, les caractéristiques pharmacocinétiques et l'immunogénicité du JS016 au sein de la population chinoise, en vue de

fournir une base pour les études cliniques ultérieures de l'anticorps.

La thérapie par anticorps neutralisant devrait être la première option de traitement dans la lutte contre le Covid-19, a déclaré Zhang Wenhong, chef du Centre des maladies infectieuses de l'hôpital, notant que l'anticorps pouvait cibler avec précision le coronavirus et inhiber la réplication du virus.