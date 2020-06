Des experts étrangers l’affirment : Le livre blanc publié par la Chine est une source d’inspiration pour le monde

De nombreux experts étrangers ont convenu que le livre blanc publié dimanche par le Bureau d'Information du Conseil des Affaires d'Etat chinois, intitulé «Combattre le Covid-19 : la Chine en action», était une importante source d'inspiration pour la communauté internationale en matière de lutte contre la pandémie.

Ce document, qui retrace de manière authentique la lutte acharnée de la partie chinoise contre l'épidémie, a non seulement montré que la Chine avait appliqué une politique centrée sur le peuple, fait passer la vie humaine avant toute autre considération et fait preuve d'un important esprit de coopération dans ses efforts domestiques de lutte contre l'épidémie, mais a également démontré que la Chine s'était comportée comme un grand pays responsable en promouvant la coopération mondiale contre l'épidémie, ont-ils affirmé.

Cavince Adhere, un expert en relations internationales spécialisé dans les relations sino-africaines, a déclaré que ce document survenait «à un moment où une grande partie du monde essaie encore de trouver un moyen de maîtriser la propagation de cette maladie infectieuse».

«C'est un document bienvenu, qui apporte d'importantes contributions aux efforts de la communauté scientifique internationale pour protéger le monde contre les effets de la maladie», a indiqué M. Adhere.

En faisant le compte rendu de ses interactions larges et profondes avec le reste du monde, ainsi que de ses efforts pour partager les informations dont elle disposait en matière de lutte contre l'épidémie, la Chine a «parfaitement démontré que la collaboration internationale était le moyen le plus durable et le plus efficace de contenir la propagation du virus dans le monde», a ajouté

M. Adhere

«Après avoir réussi à contrôler la propagation du Covid-19, la Chine s'est mise à aider les pays touchés par la maladie et travaille maintenant sérieusement à développer un vaccin», a déclaré M. Ahmad al-Marikhy, vice-président du Magazine de la télévision et de la radio, une entreprise d'Etat égyptienne.

L'aide apportée par la Chine -notamment en partageant son expertise médicale et scientifique en matière de lutte contre la maladie et en fournissant du matériel médical à de nombreux pays- comporte «une importante dimension humanitaire qui n'est pas étrangère à la civilisation chinoise», a ajouté M. al-Marikhy.

Serik Korzhumbayev, rédacteur en chef du journal

Delovoy Kazakhstan, a déclaré que sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine avait maîtrisé l'épidémie très rapidement et avait sauvé un grand nombre de vies, ce qui constitue «un accomplissement remarquable».

«Poursuivant une politique centrée sur le peuple, le gouvernement chinois a démontré sa capacité à rallier, mobiliser et organiser tous les secteurs de la société, ainsi qu'à mettre en œuvre des politiques de lutte contre le Covid-19», a-t-il affirmé.

La manière dont la Chine a géré l'épidémie reflète également l'esprit indomptable du peuple chinois et son courage face aux épreuves, a ajouté M. Korzhumbayev.

Alfredo Bruno, directeur du Centre national de référence sur la grippe et les autres virus respiratoires de l'Institut national équatorien de recherche en santé publique, a quant à lui déclaré que ce livre blanc avait une valeur scientifique d'envergure mondiale.

En partageant des informations scientifiques et sa propre expérience de lutte contre l'épidémie avec d'autres pays, la Chine aide le monde entier à mieux lutter contre la maladie, a-t-il indiqué.

Soulignant que la Chine jouait un rôle irremplaçable dans la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre l'épidémie, M. Bruno a exhorté tous les autres pays à répondre activement à l'appel à la solidarité internationale lancé par la Chine, une solidarité qui est le seul moyen de remporter la lutte contre la maladie.