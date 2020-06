Grand Angle : Victimes collatérales

En plus d’un an, le conflit en Libye a fait des centaines de morts, dont de nombreux civils, et poussé plus de 200.000 personnes à fuir leur domicile. Les récents combats ont poussé plus de 16.000 Libyens à quitter leur résidence, selon la Mission des Nations unies. Mais le calvaire des Libyens n’est pas pour autant fini. Il durera tant que les combats entre les deux camps se poursuivront, en dépit des nombreux appels en vue d’un cessez-le-feu. Pourtant, il est de plus en plus évident que l’option militaire n’est pas celle qui pourra départager les protagonistes et mettre un terme à la crise libyenne. «La tragédie qui frappe le pays depuis plus d’un an a prouvé, sans doute, que toute guerre entre Libyens est une guerre perdue. Il ne peut y avoir de véritable vainqueur, seulement de lourdes pertes pour la nation et son peuple, qui souffrent déjà du conflit depuis plus de neuf ans», a indiqué la Manul. Mais, pour l’heure, aucune partie ne semble disposée à faire les concessions nécessaires pour permettre l’instauration de ce cessez-le-feu demandé, et de s’engager sur la voie d’un règlement politique de la crise. Et pour cause, «pour que les pourparlers reprennent sérieusement, les armes doivent être réduites au silence», ne cesse-t-on de souligner.

Ce qui est loin d’être le cas. L’homme fort de l’Est n’a accepté l’initiative du Caire et le cessez-le-feu, que parce qu’il est militairement acculé. Une position de faiblesse dont sont conscients ses rivaux. Aussi, du côté du Gouvernement d’union nationale, on ne manquera pas de le faire savoir.

Le porte-parole des forces du GNA a ainsi affirmé que «nous n’avons pas commencé cette guerre, mais nous sommes ceux qui décident où et quand elle se termine». Toutefois, se refusant de fermer la porte, le GNA se dit prêt à négocier avec l’Est, mais après avoir pris le contrôle de la ville de Syrte et la base aérienne d’Al Djoufrah. L’offensive est déjà lancée. Pendant ce temps, le bilan des victimes collatérales est appelé à s’alourdir.

Nadia K.